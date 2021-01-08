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رياضة

الكاف يستبعد أحمد أحمد من السباق الرئاسي.. و4 مرشحين على منصب الرئيس

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم رسميا، عدم اعتماد أوراق الموريتاني أحمد أحمد على منصب الرئيس قبل بدء الانتخابات بسبب القضايا المدان بها.

كما قررت اعتبار أوراق كلا من: 

أحمد ولد يحيى (موريتانيا)، 44 سنة، رجل أعمال، رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم عضو اللجنة التنفيذية.

باتريس تلوبان موتسيبي جنوب أفريقيا 58 سنة، رجل أعمال، ورئيس النادي صنداونز 

أوجستين إيمانويل سنغور السنغال محامٍ ، 55 سنة، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم منذ أغسطس 2009 

جاك برنارد دانيال أنوما كوت ديفوار، 69 عامًا، تنفيذي مالي وعضو سابق في اللجنة التنفيذية للفيفا، والرئيس السابق لاتحاد كرة القدم الإيفواري.

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