بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن أحداث واشنطن

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كيلي ماكينلي، اليوم الجمعة، إن الإدارة الأمريكية تدين أعمال العنف التي جرت أمس في العاصمة واشنطن.





وأضافت في مؤتمر صحفي: "نصلي من أجل الضحايا ومن اقتحموا الكونجرس رعاع".





وتابعت: "ما رأيناه أمس هو قيام رعاع بتقويض حق الآلاف في الاحتجاج بطريقة سلمية، و اقتحام الكونجرس انتهاك للدستور وأفراد قوات إنفاذ القانون أثبوا أنهم أبطال حقيقيون".





ومنذ قليل، قالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إن مدعي عام العاصمة واشنطن ينوي توجيه اتهامات للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على خلفية اقتحام مبنى الكونجرس مساء الأربعاء.





ونقلت الصحفة عن مدعي عام العاصمة، مايكل شيريون قوله: "نحاول التعامل مع جميع المتورطين في هذا الأمر حاليًا، بالتحديد المسئولين بشكل مباشر عن اقتحام مبنى الكونجرس وأعمال العنف والفوضى هناك".





وقال شيريون في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز": " ترامب أراد تخويف الكونجرس من خلال حرمان بايدن من الرئاسة التي فاز بها".





ومساء الأربعاء، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.





ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.





وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.





وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".



