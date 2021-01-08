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أخبار العالم

توجيه اتهامات إلى 40 شخصا على خلفية أحداث الكونجرس

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:45 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن مايكل شيرفين، القائم بأعمال مدعي دائرة كولومبيا، التي تحتضن العاصمة الأمريكية واشنطن، أن السلطات القضائية وجهت اتهامات رسمية إلى 40 شخصا على خلفية اقتحام الكونجرس. 

ومنذ قليل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كيلي ماكينلي إن الإدارة الأمريكية تدين أعمال العنف التي جرت أمس في العاصمة واشنطن. 

وأضافت في مؤتمر صحفي: "نصلي من أجل الضحايا ومن اقتحموا الكونجرس رعاع".

وتابعت: "ما رأيناه أمس هو قيام رعاع بتقويض حق الآلاف في الاحتجاج بطريقة سلمية".

ومساء الأربعاء، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".

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