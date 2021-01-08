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الحق نفسك.. اكتشف أعراض النوبة القلبية

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:30 ص
الحق نفسك .. اكتشف
الحق نفسك .. اكتشف اعراض النوبة القلبية
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اسماء محمد
تساعد معرفة اعراض النوبة القلبية فى سرعة اكتشافها حال الاصابة بها أو معاناة احد المقربين منها مما يساهم فى انقاذ اروحاهم فمن المعروف أن النوبة القلبية من الأمراض الخطيرة جدا التى يمكن أن تتسبب فى مفارقة الحياة والشئ الوحيد الذي يساعد فى النجاة هو اكتشافها وعلاجها بسرعة ودقة.

أعراض النوبة القلبية
وقدم موقع " NHS" أبرز أعراض النوبة القلبية الشائعة والاسعافات الأولية التى يجب فعلها حتى الوصول للمستشفى:

ألم  في الصدر أو كأن هناك ضغط عليه بواسطة جسم ثقيل .
يمكن أن ينتشر الألم من الصدر إلى الفك والرقبة والذراعين والظهر
ضيق في التنفس
الشعور بالضعف أو الدوار أو كليهما
شعور غامر بالقلق
من المهم أن تعرف أنه ليس كل شخص يعاني من ألم شديد في الصدر. هذا هو الحال خاصة مع العديد من النساء. غالبًا ما يكون الألم خفيفًا ويخطئ في عسر الهضم .

إنه مزيج من الأعراض مهم في تحديد ما إذا كان الشخص يعاني من نوبة قلبية وليس شدة ألم الصدر.

معالجة النوبات القلبية
أثناء انتظار سيارة الإسعاف ، قد يكون من المفيد مضغ قرص من الأسبرين ثم ابتلاعه (مثالي 300 مجم) ، طالما أن الشخص المصاب بنوبة قلبية لا يعاني من حساسية تجاه الأسبرين.

يساعد الأسبرين على ترقيق الدم وتحسين تدفق الدم إلى القلب.

يعتمد علاج النوبة القلبية في المستشفى على مدى خطورتها، وبصفة عامة العلاجان الرئيسيان هما:
استخدام الأدوية لإذابة جلطات الدم
جراحة للمساعدة في إعادة الدم إلى القلب
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