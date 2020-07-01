قبل شهر من النوبة القلبية.. سيحذرك جسدك بهذه الإشارات تجنبها.. 6 عادات يستهين بها كثيرون تتسبب في تدمير القلب.. أسوأ أنواع اللحوم لمرضى القلب

- التعب

التعب غير المعتاد هو أحد الأعراض الرئيسية التي تشير إلى نوبة قلبية وشيكة، فيكون الأمر مرهقًا لأداء مهام بسيطة، مثل صنع سرير أو الاستحمام.





- آلام البطن

آلام في البطن ، الغثيان الشعور بالانتفاخ، أو اضطراب في المعدة هي من أكثر الأعراض شيوعًا وآلام البطن قبل النوبة القلبية لها طبيعة عرضية ، وتهدأ ثم تعود لفترات قصيرة من الزمن. قد يؤدي التوتر البدني إلى تفاقم آلام المعدة.





- الأرق

يرتبط الأرق أيضًا بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية وتشمل الأعراض صعوبة بدء النوم، وصعوبة الحفاظ على النوم، والاستيقاظ في الصباح الباكر.





- ضيق التنفس

ضيق التنفس هو شعور قوي بعدم القدرة على التنفس بعمق وكأنك لا تستطيع الحصول على ما يكفي من الهواء والدوار وضيق التنفس.





- تساقط الشعر





- عدم انتظام ضربات القلب

دقات القلب غير المنتظمة تستمر لمدة 1-2 دقيقة. إذا لم تتلاشى ، فقد تشعر بالدوار والتعب الشديد. اتصل بالطبيب على الفور.





- العرق المفرط

يعتبر فقدان شعرك مؤشرًا واضحًا آخر على خطر الإصابة بأمراض القلب. غالبًا ما يصيب الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا و يرتبط الصلع أيضًا بزيادة مستوى هرمون الكورتيزول.التعرق غير المعتاد أو المفرط هو علامة تحذير مبكر لنوبة قلبية. قد يحدث في أي وقت من النهار أو الليل. تؤثر هذه الأعراض على النساء في كثير من الأحيان وعادة ما يتم الخلط بينها وبين الهبات الساخنة أو التعرق الليلي المعتاد لانقطاع الطمث.