قبل شهر من النوبة القلبية.. سيحذرك جسدك بهذه الإشارات تجنبها.. 6 عادات يستهين بها كثيرون تتسبب في تدمير القلب.. أسوأ أنواع اللحوم لمرضى القلب

- قبل شهر من النوبة القلبية.. سيحذرك جسدك بهذه الإشارات
- تجنبها تماما ..تعرف على أسوأ أنواع اللحوم لمرضى القلب
- 6 عادات يستهين بها كثيرون تتسبب في تدمير القلب
تعد أمراض القلب من أخطر الأمراض لأنها تؤثر على معظم أجهزة الجسم وتعد من أسباب الوفاة الرئيسية على مستوى العالم إليك أبرز أعراض النوبة القلبية قبل شهر من الإصابة سيحذرك جسمك بإشارت تغفلها الكثير من النساء، بالإضافة إلى أطعمة تساعد على الحفاظ على صحة القلب.
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أعراض قبل شهر من النوبات القلبية
تعد أبرز أعراض النوبات القلبية التى يجب عدم إغفالها وفقا لموقع برايت سايد:
- التعب
يعتبر فقدان شعرك مؤشرًا واضحًا آخر على خطر الإصابة بأمراض القلب. غالبًا ما يصيب الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا و يرتبط الصلع أيضًا بزيادة مستوى هرمون الكورتيزول.
التعرق غير المعتاد أو المفرط هو علامة تحذير مبكر لنوبة قلبية. قد يحدث في أي وقت من النهار أو الليل. تؤثر هذه الأعراض على النساء في كثير من الأحيان وعادة ما يتم الخلط بينها وبين الهبات الساخنة أو التعرق الليلي المعتاد لانقطاع الطمث.
التعب غير المعتاد هو أحد الأعراض الرئيسية التي تشير إلى نوبة قلبية وشيكة، فيكون الأمر مرهقًا لأداء مهام بسيطة، مثل صنع سرير أو الاستحمام.
- آلام البطن
آلام في البطن ، الغثيان الشعور بالانتفاخ، أو اضطراب في المعدة هي من أكثر الأعراض شيوعًا وآلام البطن قبل النوبة القلبية لها طبيعة عرضية ، وتهدأ ثم تعود لفترات قصيرة من الزمن. قد يؤدي التوتر البدني إلى تفاقم آلام المعدة.
- الأرق
يرتبط الأرق أيضًا بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية وتشمل الأعراض صعوبة بدء النوم، وصعوبة الحفاظ على النوم، والاستيقاظ في الصباح الباكر.
- ضيق التنفس
ضيق التنفس هو شعور قوي بعدم القدرة على التنفس بعمق وكأنك لا تستطيع الحصول على ما يكفي من الهواء والدوار وضيق التنفس.
- تساقط الشعر
يعتبر فقدان شعرك مؤشرًا واضحًا آخر على خطر الإصابة بأمراض القلب. غالبًا ما يصيب الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا و يرتبط الصلع أيضًا بزيادة مستوى هرمون الكورتيزول.
- عدم انتظام ضربات القلب
دقات القلب غير المنتظمة تستمر لمدة 1-2 دقيقة. إذا لم تتلاشى ، فقد تشعر بالدوار والتعب الشديد. اتصل بالطبيب على الفور.
- العرق المفرط
التعرق غير المعتاد أو المفرط هو علامة تحذير مبكر لنوبة قلبية. قد يحدث في أي وقت من النهار أو الليل. تؤثر هذه الأعراض على النساء في كثير من الأحيان وعادة ما يتم الخلط بينها وبين الهبات الساخنة أو التعرق الليلي المعتاد لانقطاع الطمث.
عادات تدمر قلبك
على الجانب الآخر يجب على الأصحاء والمرضى الاهتمام بصحة القلب جيدا للحفاظ عليه من الإصابة بالأمراض وأولى الخطوات التى يجب اتباعها للحفاظ عليه هى معرفة الأشياء التى تتسبب في تدميره.نعرض فيما يلي 6 عادات يستهين بها كثيرون تتسبب في تدمير القلب، وذلك وفقا لما ذكره موقع " webmd" .
- التدخين بجميع انواعه سواء السلبي أو الإيجابي
- الجلوس فترة طويلة وقلة الحركة لها تأثير ضار جدا على القلب
- إهمال إجراء الفحوصات الدورية حتى وإن كنت تشعر أن القلب سليم بخير
- الوزن الزائد يشكل عبئا كبيرا على القلب والجسم.
- التعرض لضغط نفسي كبير من اكثر الاشياء التى تهدد صحة القلب.
- تجاهل علامات الخطر مثل ضيق التنفس والم الصدر وعدم الكشف.
تعرف كيف تحمى نفسك
وبجانب العادات السابقة إليك مجموعة أطعمه يمكن الوقاية من أمراض القلب وفقا لموقع " mayoclinic" أن بعض الأطعمة تستطيع حماية القلب من الإصابة بأمراض عديدة، وتحسن كفاءته مثل أنواع معينة من السمك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تخفض الدهون الثلاثية في الدم واكثر الانواع التى تحتوى عليها الاسماك الباردة مثل السلمون والرنجة والماكريل ويوجد اوميجا 3 في بعض الزيوت النباتية مثل بذور الكتان والجوز وفول الصويا وزيت الكانولا.
ويعد البروتين من المصادر المهمة لصحة الجسم وأفضل مصادر البروتين للقلب البروتين النباتى مثل البقوليات لاحتواءها على كمية أقل من الدهون ولا تحتوي على الكوليسترول مما يجعلها بدائل جيدة للحوم.
و يمكن تناول اللحوم الخالية من الدهن والدواجن بشرط إزالة الجلد ومنتجات الألبان.قليل الدسم كما أن البيض من أفضل مصادر البروتين الصحى للقلب.
ذكر تقرير لجامعة هارفارد أن تحسين النظام الغذائي يقلل من خطر مضاعفات القلب والأوعية الدموية خاصة فيما يتعلق بتناول اللحوم.
وتعد أسوأ انواع اللحوم لصحة القلب عند الأصحاء والمرضى هى اللحوم المصنعة والمحفوظة باستخدام الأملاح أو النتريت أو المواد الحافظة الأخرى لذا يفضل عدم تناولها نهائيا او تناولها فى اضيق الحدود.