جيب تكشف عن جراند شيروكي 2022 رسميا ..صور

أزاحت جيب الامريكية الستار عن موديل جراند شيروكي موديل 2022 ، وهي نسخة فاخرة جديدة بـ3 صفوف من المقاعد في السيارة ،وتتوفر السيارة بعدة خيارات في المحركات ، بداية من محرك بنتاستار V6، وهو يولد قوة 290 حصان ، 348 نيوتن .
وتتمتع السيارة بناقل حركة أوتوماتيك بثمان سرعات ، ونظام دفع ثنائي ولكن الدفع الكلي يتوفر بشكل اختياري .
أما من ناحية التصميم فتشبه السيارة في واجهتها الامامية جراند واجونير ، مع مصابيح أمامية رفيعة وأفقية ، وشبك يتكون من سبعو قوائم ، بالإضافة إلى وجود مصابيح امامية LED ، مع طول قاعدة عجلات 3.091 ، وهذا يعني ان طويل السيارة يبلغ 5.204 ، وفي الخلف سنجد ان المقصورة تختلف كثير عن المقصورة المعتادة ، وتتوفر السيارة بأربعة فئات .
مع عجلة قيادة ملفوفة بالجلود وقابلة للتعديل يدويا ، ونظام صوتي بـ6 مكبرات مع شاشة نظام ترفيهي مقاس 8.4 بوصة ، وجنوط مقاس 18 بوصة
اما بالنسبة لعوامل السلامة ، فالسيارة تتوفر بنظام الفرامل التلقائي في حالات الطوارئ ، والتحكم التكيفي في السرعة مع ميزة التوقف والانطلاق ، ونظام التحذير من مغادرة المسار ، ومساعد الحفاظ على المسار .
وتتمتع السيارة بناقل حركة أوتوماتيك بثمان سرعات ، ونظام دفع ثنائي ولكن الدفع الكلي يتوفر بشكل اختياري .
أما من ناحية التصميم فتشبه السيارة في واجهتها الامامية جراند واجونير ، مع مصابيح أمامية رفيعة وأفقية ، وشبك يتكون من سبعو قوائم ، بالإضافة إلى وجود مصابيح امامية LED ، مع طول قاعدة عجلات 3.091 ، وهذا يعني ان طويل السيارة يبلغ 5.204 ، وفي الخلف سنجد ان المقصورة تختلف كثير عن المقصورة المعتادة ، وتتوفر السيارة بأربعة فئات .
مع عجلة قيادة ملفوفة بالجلود وقابلة للتعديل يدويا ، ونظام صوتي بـ6 مكبرات مع شاشة نظام ترفيهي مقاس 8.4 بوصة ، وجنوط مقاس 18 بوصة
اما بالنسبة لعوامل السلامة ، فالسيارة تتوفر بنظام الفرامل التلقائي في حالات الطوارئ ، والتحكم التكيفي في السرعة مع ميزة التوقف والانطلاق ، ونظام التحذير من مغادرة المسار ، ومساعد الحفاظ على المسار .