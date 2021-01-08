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رياضة

محمد صديق: لو حطوني مكان رمضان صبحي كنت سأختار بيراميدز

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:41 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
علق محمد صديق، لاعب فريقي الأهلي والزمالك ونجم الكرة المصرية سابقًا، على رحيل رمضان صبحي عن صفوف النادي الأهلي والإنتقال إلى صفوف نادي بيراميدز.

أكد محمد صديق في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "رمضان صبحي لاعب جيد وسيصمد ويتغلب على الانتقادات بعد الرحيل عن الأهلي وسيحترف في أوروبا خلال موسم أو اثنين على الأكثر ويجب تقبل موضوع رغبة اللاعب في الاحتراف".

وتابع: "لا أعتقد عودة رمضان صبحي إلى الأهلي مرة أخرى كما أن انتقاله إلى الزمالك غير وارد نهائيًا".

شدد: "لو حطوني مكان رمضان صبحي كنت سأوافق على عرض بيراميدز بدون تفكير ومش هقول التيشيرت والفانلة، ولو أنا موجود في هذا الوقت كنت سأطلب مبلغ يتخطى ما يطلبه أفضل لاعب في مصر".

وأتم: "كنت أحصل على 400 ألف جنيه في الموسم مع الأهلي والجميع كان يحصل على ذلك المبلغ، ولكن عندما تحدثت مع طارق السعيد كان يحصل على مبلغ أكبر".
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