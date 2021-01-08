ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طارق قنديل: الأهلي لم يقصر مع رمضان صبحي وأحمد فتحي

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء، لم تقصر إطلاقًا خلال المفاوضات مع الثنائي أحمد فتحي ورمضان صبحي.

وقال قنديل خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 1": "الأهلي لم يقصر من كل النجوم ولهم تقديرهم واحترامهم، الأهلي لا يقف على أي أحد".

وتابع: "الأهلي أكبر من أي أحد وأعلى من أي أسم، وهو صانع أسماء اللاعبين".

وأكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي أنهم ارسلوا خطابًا رسميًا منذ فترة طويلة  الي بيراميدز يطلبون فيه حق الرعاية في صفقة إنتقال رمضان صبحي طبقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال إن تلك الأمور طبيعية وليست بدعة وتحدث في كل مكان بالعالم وهذا الأمر تم منذ فترة طويلة .

وكشفت مصادر خاصة أن الأهلي يطلب الحصول علي قيمة رعاية رمضان صبحي الذي نشا وترعرع بين جدران القلعة الحمراء .

فيما أكد مصدر ان هناك دراسة لعقد شراء محمد مجدي أفشه من بيراميدز وبنوده لتجهيز مستحقات الفريق السماوي اذا كان يحق لهم ذلك بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأهلي يبحث عن حارس مرمي جديد.. هؤلاء مرشحون بقوة

مش بس الفلوس.. وكيل رمضان صبحي: يوما ما سيشعر جماهير الأهلي بأسباب رحيله

بيراميدز يجهز بديل رمضان صبحي لمواجهة الزمالك في الدوري

قناة الأهلي ترد على مدحت شلبي وتوضح له الفارق بين رمضان صبحي وأحمد فتحي

الأهلي يطالب بيراميدز بحق رعاية رمضان صبحي

أخبار النادي الأهلي.. جيرالدو على قائمة الانتظار وبواليا بدلا منه.. تأجيل قضية نادي القرن

ترشيحاتنا

دراسة تكشف أسباب غير متوقعة للشعور بالصداع

محمد صديق: بدر بانون لاعب مميز ولكنه مدافع غير جيد

الكاف يستبعد أحمد أحمد من السباق الرئاسي.. و4 مرشحين على منصب الرئيس

حالة نادرة شهدتها حديقة حيوان| ولادة أنثى نمر بنغالي "بيضاء".. شاهد

محمد صديق: لو حطوني مكان رمضان صبحي كنت سأختار بيراميدز

مش هسكت تاني .. 5 رسائل نارية من عزيز الشافعي لـ رامي صبري بعد أزمة أغاني عمرو دياب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تنصح مرضى السكر بتناول هذا النوع من الخضراوات

للحماية من الأمراض وكورونا .. هاني الناظر ينصح بعادة يومية في الشتاء

لوك صادم لـ كارينا كابور في الشهور الأخيرة من حملها