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فن

مش مهم لـ حمزة نمرة تريند رقم 11 على يوتيوب

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:41 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
احتلت أغنية مش مهم لـ حمزة نمرة تريند رقم 11 على يوتيوب بعد ساعات قليلة من طرحها عبر القناه الرسمية.

تقول كلمات الأغنية: "مش مهم .. قلت ايه .. مش مهم كفاية وش ..الناس نوعين .. ناس بجد وناس تغش .. انت مين .. أصلي شايفك لا أحد
ومش مهم .. لا أحد بيشوفني إيه  .. وبقولك ايه .. لف وشك خدها جري .. وعيد وزيد .. ودني ما بتسمعشي هري".

طول السنين .. الكدابين .. مهما عملوا مفضوحين .. أراجوزات .. ع الموائد رقاصين .. متشيكين .. مهما لبسوا  .. بس برضه عريانين".

أغنية "مش مهم" كلمات: محمد السيد، ألحان: أحمد رجب الجابري / حمزة نَمِرة، توزيع: أحمد نصر الدواوي.


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