من مطبخك.. 4 وصفات طبيعية لعلاج تجاعيد اليد

تعاتي الكثير من السيدات من مشكلة تجاعيد اليد و التي تؤثر الشكل الجمالي لليدين بالسلب مما يزعج الفتيات ، وقد تؤدي عملية الشيخوخة الطبيعية إلى ظهور التجاعيد لدى الجميع خاصة في أجزاء الجسم التي تتعرض لأشعة الشمس مثل الوجه والعنق واليدين.





تظهر تجاعيد اليد في الأغلب بين سن 40 و 50 حيث يفقد الجلد الرطوبة والسمك تلعب الوراثة أيضًا دورًا كبيرًا في ظهور التجاعيد، لكن يبدو أن التعرض لأشعة الشمس هو السبب الأكبر خاصة عند الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة قد تكون التجاعيد أيضًا ناتجة جزئيًا عن التدخين واتباع نظام غذائي غير متوازن.





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-الصبار

له خصائص علاجية عديدة، تشير دراسة أجريت عام 2008 إلى أن تناول مكمل جل الصبار يوميًا قلل بشكل كبير من ظهور التجاعيد في 90 يومًا فقط.

في دراسة أخرى ، وجد العلماء أن تطبيق هلام الصبار على الجلد يقلل بشكل كبير من ظهور التجاعيد ويضيف أيضًا الكولاجين والجلد الرطب.

-قناع الموز

يحتوي الموز على زيوت وفيتامينات طبيعية يمكن أن تعزز صحة الجلد، يوصي الخبراء بتطبيق معجون الموز على الجلد، اهرس ربع موزة حتى تصبح عجينة ناعمة ثم ضعي طبقة رقيقة من معجون الموز على بشرتك واتركيها لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل شطفها بالماء الدافئ.

- بياض البيض

يساهم في تحسن بسيط في مظهر الجلد ، فإن الغشاء الرقيق الذي يفصل البياض عن القشرة يكون أكثر فعالية.

في إحدى الدراسات ، أدى استخدام كريم مصنوع من غشاء البيض إلى انخفاض كبير في عمق التجاعيد وزيادة إنتاج الكولاجين مما يجعل الجلد أكثر نعومة وتمددًا، يجب على الأشخاص الذين لديهم حساسية من البيض تجنب استخدامه لعلاج تجاعيدهم.

- زيت الزيتون

تشير الأبحاث إلى أن استهلاك زيت الزيتون قد يحمي البشرة من ظهور المزيد من التجاعيد، يحتوي زيت الزيتون ومشتقاته على مركبات يمكنها زيادة مستويات الكولاجين في الجلد.

في دراسة أجريت عام 2001 ، كان الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بزيت الزيتون أقل عرضة للتجاعيد من الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا باللحوم والألبان والزبدة.

ووجد الباحثون أيضًا أن الخضروات ، مثل البروكلي والطماطم والبقوليات ، مثل العدس والفاصوليا ، قد يكون لها تأثير وقائي مماثل ضد التجاعيد.



