بـ 2 جنيه .. تخلصي من تجاعيد الوجه بهذه الطريقة

مع التقدم في العمر تتغير كمية وجودة الألياف في الجلد لأسباب منها التعرض للشمس و خصوصا الأشعة فوق البنفسجية أ و يخسر الإنسان ١٪ من الكولاجين في بشرته بعد سن الـ 20 .





ونصحت دكتور وسام سوقية، أخصائية التجميل والعناية بالبشرة :





- استخدام واقي شمسي مناسب لبشرتك و من مصدر تثق به

- ‏ تناول الاغذية الغنية بالكولاجين مثل : الدجاج، الاسماك ، بياض البيض، الحمضيات، التوت، الثوم، الخضار الورقية الداكنة، الفاصوليا، الكاجو، الطماطم، الفليفلة الحلوة

- ‏ تجنب التدخين

- ‏ الاهتمام بشرب الماء

- ‏ تجنب السهر و التوتر و القلق









يعتبر الفلفل الحلو مصدرًا ممتازًا للبيتا كاروتين ، والذي يحوله جسمك إلى فيتامين أ ، لذلك نصحت أخصائية التجميل بكوب واحد (149 جرام) من الفلفل الأحمر المفروم يحتوي على ما يعادل 156٪ من فيتامين أ.





وأضافت وسام سوقية، أنها من أفضل مصادر فيتامين سي قهذا الفيتامين ضروري لتكوين بروتين الكولاجين الذي يحافظ على بشرة متينة وقوية.







