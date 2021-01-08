التعليم: إجازة نصف العام تبدأ بعد أسبوع.. والامتحانات بعد 20 فبراير

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد إجازة نصف العام للعام الدراسي الحالي 2020/2021 ، يحل بعد أسبوع واحد من الآن.

حيث قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : ان اجازة نصف العام ستبدأ من السبت 16 يناير وتستمر حتى يوم السبت 20 فبراير 2021.





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وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعديلات التي شهدتها مؤخرا الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2020 /2021 ، هدفها محاولة تفادي فترة ذروة فيروس كورونا التي نعاني منها في مصر حاليا لحماية جميع أطراف المنظومة التعليمية.