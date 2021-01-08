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تعليم

التعليم: إجازة نصف العام تبدأ بعد أسبوع.. والامتحانات بعد 20 فبراير

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:09 م
اجازة نصف العام
اجازة نصف العام
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد إجازة نصف العام للعام الدراسي الحالي 2020/2021 ، يحل بعد أسبوع واحد من الآن.
حيث قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : ان اجازة نصف العام ستبدأ من السبت 16 يناير وتستمر حتى يوم السبت 20 فبراير 2021.

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وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعديلات التي شهدتها مؤخرا الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2020 /2021 ، هدفها محاولة تفادي فترة ذروة فيروس كورونا التي نعاني منها في مصر حاليا لحماية جميع أطراف المنظومة التعليمية.

وقال وزير التربية والتعليم : بعد انتهاء إجازة نصف العام، سيتم إعادة تقدير موقف كورونا في مصر، ونأمل أن يكون الوضع أفضل، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد جميع امتحانات الترم الأول التي تم تأجيلها بعد الإجازة.


وأضاف وزير التربية والتعليم : وفرنا وسنوفر مصادر تعلم متعددة لمساعدة الطلاب على التعلم عن بعد خلال فترة تواجدهم في المنازل، بعد أن أوقفنا حضورهم بالمدارس منذ 2 يناير 2021.
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