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محافظات

تحرير 300 محضر ضد مخالفات تموينية من بينها 171 مخبزا بـ الإسكندرية

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:43 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات موسعة على مستوى جميع الإدارات بالمحافظة لفحص المخابز والأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومحلات بيع المستلزمات الطبية بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه وضبط أسعار السلع بالأسواق، وضمان عدم استغلال بعض التجار للظروف الحالية.

قال محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إنه تم تحرير 171 محضرًا ضد مخابز مخالفة، حيث تنوعت المخالفات بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وتشغيل مخابز بدون ترخيص، وسحب عينات الدقيق والقمح من المطاحن للتحليل.


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وأضاف أنه تم تحرير 135 محضرًا ضد مخالفات تموينية متنوعة، منها عدم حمل شهادات صحية، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن أسعار السلع، وبيع منتجات بسعر أزيد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات وتحررت المحاضر اللازمة.

وتم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

تأتي هذه الحملات بناءً على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق، ورصد أي مخالفات أو استغلال للظروف التي تمر بها.

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