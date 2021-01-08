ما تشلش هم هتوصل ببلاش.. مبادرة تاكسي الإسكندرية لنقل مرضى الأورام بالمجان.. شاهد

إن فعل الخير هو أفضل عبادة يمكن أن نقدمها لله، ويقول الرسول الكريم (ص) "أمتي كالمطر، لا يدرى، الخير في أوله أم في آخره"، ففعل الخير متجذر في المصريين مهما طال الزمان، وسيبقى شاهدًا على شعب مصر مهما مر بهم من محن وأزمات.





عمر حسن إبراهيم، سائق تاكسي الإسكندرية الأصفر الشهير، أطلق مبادرة أطلق عليها معًا لفعل الخير، قاصدًا خدمة المرضى البسطاء في مستشفى ايادي المستقبل لعلاج الأورام بالإسكندرية، حيث يقوم بنقل المرضى المحتاجين من وإلى المستشفى لعله يكون سببًا في إنقاذ مريض لا يجد سيارة إسعاف أو لا يملك ثمن وسيلة الانتقال للمستشفى.









وفي تصريحات لصدى البلد، قال عمر إنه بدأ فكرته عن طريق جروب عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، حيث أعلن عن مبادرته لنقل المرضى إلى مستشفى أيادي المستقبل لعلاج الأورام بوسط المدينة، مطالبًا زملائه من السائقين بالاشتراك في المبادرة لمساعدة أهالينا المرضى.





وأعرب عمر عن سعادته عندما وجد عدد كبير يتواصل معه للاشتراك في المبادرة، وهو ما يعبر عن الرغبة في فعل الخير خاصة في ظل الأوقات العصيبة التي نعيشها حاليًا وانتشار فيروس كورونا المستجد، وبدأوا ينقلون الحالات التي تصل يوميًا إلى 5 حالات أو أكثر.





وأضاف عمر أنه ترك قائمة بأرقام هواتف السائقين المشاركين في المبادرة مع أمن المستشفى، حيث يتم التواصل معهم في حال وجود أي حالة من أهالينا ترغب في نقلها من وإلى المستشفى.





وأكد عمر أنهم رغم وجود فيروس كورونا المجهول، فإن الإجراءات الاحترازية لم تعيقهم عن مبادرتهم، حيث استمروا في نقل المرضى، مع الأخذ في الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، حيث يقومون بتعقيم التاكسي قبل نقل المريض إلى المستشفى، وبعد إيصاله إلى المستشفى، حفاظًا على حياة باقي الركاب، مع الالتزام بارتداء الكمامة، ووجود مرافق واحد للمريض داخل التاكسي تحقيقًا للتباعد الاجتماعي.





ولفت إلى أن المشاركين في المبادرة يقومون بوضع ملصق لشعار المبادرة، منوهًا إلى أن هذا الملصق الإعلاني يسبب لهم مشاكل مع زملائهم، أو في المرور ويتم إزالته مطالبا بتسهيل الإجراءات في المرور واعتبارها استثناء لأنهم يقومون بعمل خيري.



