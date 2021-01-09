بها أعلى جبال وأندر النباتات.. طبيعة خلابة ومزارات مهملة في سانت كاترين

دعا سكان سانت كاترين المهتمين بالسياحة والطبيعة للتسويق لوديان سانت كاترين لما تتميز به من طبيعة خلابة من شلالات مياه وبحيرات وأشجار ونباتات نادرة وحيوانات برية.









يقول محمد فتيح، أحد شباب قبيلة الجبالية المهتمين بالسياحة والبيئة، إن المدينة تحتوي على العديد من المناطق الأثرية الهامة والوديان الطبيعية التي تجمع بين روعة المكان وجمال الطبيعة التي وهبها الله للوادي المقدس طوي ، مشيرا إلى أن سانت كاترين تحتوي على العديد من الوديان التي يجب أن تكون ضمن الخريطة العالمية للسياحة، من بينها الوديان التي تتحول بعد سقوط الأمطار إلى جنة خضراء التي تغمرها المياه من كل مكان، كما يوجد في هذه الوديان العديد من الحدائق الخضراء التي بمجرد النظر إليها تعطي في النفس الهدوء والطمأنينة.









وطالب فتيح الشركات المنظمة للرحلات السياحية وبرامج الزيارة بأن تضع هذا النوع من الوديان وهذه الرحلات في برنامجها السياحي، وألا تقتصر رحلات هذه الشركات على صعود جبل موسى وزيارة دير سانت كاترين فقط.











وأكد رمضان الجبالي أن أهم الوديان الجبلية ذات الطبيعة الخلابة الموجودة في سانت كاترين والتي يجب أن تكون ضمن خريطة السياحة العالمية (وادي الأربعين - وادي جبال - وادي غربة - وادي التلعة - باب الدنيا - فرش الرمانة - الذواتين- قصر عباس - وادي اطلاح).









وأوضح الجبالي أنه يوجد في سانت كاترين الكثير من المزارات الدينية أبرزها "جبل موسى - الشجرة المباركة - مقام النبي هارون - بئر النبي موسى - العجل الذهبي - دير سانت كاترين".









وقال سليمان الجبالي، الخبير في شئون دير سانت كاترين، إنه يوجد في سانت كاترين أهم المحميات الطبيعية الموجودة في مصر، وهي محمية سانت كاترين، والتي تتميز بأنها أعلى قمم جبلية فى مصر ويوجد بها جبال "كاترين - جبل موسى - جبل سربال - جبل ام شومر".









وأوضح إسماعيل حطب، مدير محمية سانت كاترين، أنه يوجد في محمية سانت كاترين أكثر من 27 نوعا من الزواحف، مثل الثعبان والطريشة والضب والورل والحية وغيرها، والعديد من أنواع الثدييات، مثل: التيتل النوبى، والغزال المصرى والوبر والنمر السينائى والذئب والضبع والثعلب والحردون والقنفد العربى والفأر الشوكى والجربوع وغيرها.





وأكد الشيخ أحمد صالح، الملقب بطبيب البادية، أن محمية سانت تحتوى على أكثر من 28 نوعا من فصائل النباتات الفريدة فى العالم والموجودة فى سيناء مثل السمو والحبك والقيصوم والزعتر والشيح والعجرم والبعيثران والطرفة والسكران وغيرها من النباتات الطبية والعطرية النادرة.









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