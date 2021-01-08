وفاة حالتي كورونا وإصابة 32 بمستشفيات القليوبية

كشف مصدر طبي بصحة القليوبية أن مستشفى شبين القناطر المركزى وصدر 23 يوليو بالخانكة سجلا اليوم وفاة حالتين متأثرين بفيروس كورونا لرجل يبلغ 70 عاما من وسيدة تبلغ من العمر75 عاما كانا محتجزين بالعناية المركزة بالمستشفى.









وأشار المصدر إلى أن هذين المستشفيين يستقبلان حالات الإصابات بكورونا حيث تم الفرز بين الحالات التي بحاجة إلى عزل صحي نظرا لوجود أعراض قوية عليها وتستوجب الحجز وأخرى يتم عزلهم منزليا، مع تقديم لهم العلاج اللازم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة والمتابعة المستمرة بفريق المتابعة بالمستشفى.





وكانت محافظة القليوبية قد سجلت 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وفقا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة. واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة لليوم العاشر على التوالي بعد أن سجل اليوم 14 حالة إصابة جديدة جاء بعده في الترتيب مركز طوخ الذي سجل 9 حالات.









كما سجلت 5 مدن أخري صفر إصابة، العبور والقناطر الخيرية وشرق وغرب شبرا الخيمة وقليوب ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 11652 حالة.





ودعا محافظ القليوبية المواطنين لتنفيذ التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بالحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مؤكدًا أنه فى حالة الامتناع عن سداد قيمة الغرامة سيتم احالة المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.





وأشار محافظ القليوبية، إلى ضرورة عدم السماح بدخول المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات أثناء التواجد بالتجمعات، حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة ، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.





وشدد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، بارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم.





واضاف محافظ القليوبية انه "لا تهاون مع أى مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على حياة المواطنين والصحة العامة للجميع".









ووجه المحافظ إدارة مرور القليوبية بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة بمختلف مناطق المحافظة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.