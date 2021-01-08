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دراسة: أجسام المتعافين تكتسب مناعة ضد كورونا لأكثر من 8 أشهر

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:32 م
أجسام المتعافين تكتسب
أجسام المتعافين تكتسب مناعة ضد كورونا لأكثر من 8 اشهر
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آية التيجي
كشفت دراسة اجريت مؤخرا من قبل باحثون امريكيون، ان الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تكسبك حماية من الإصابة مرة أخرى لمدة تصل إلى 8 أشهر وربما أكثر.

وأثبتت نتائج الدراسة، أن جسم الإنسان يحتفظ باستجابة مناعية قوية بعد الإصابة بفيروس كورونا التاجي، تستمر ثمانية أشهر على الأقل بعد الإصابة، وربما لفترة أطول بكثير، وفقا لما نشر في صحيفة واشنطن بوست .


وأفاد الباحثون بأن حوالي 90 في المائة من المرضى الذين خضعوا لهذه التجربة أظهروا حصانة ضد الإصابة بفيروس كورونا مرة اخرى لمدة وصلت إلى 8 أشهر، مما يجعل أجسامهم تكتسب مناعة من فيروس بخلاف من لم يصابوا بالفيروس.

وأشار الباحثون إلى أن عينات الدم لما يقارب 200 مريض خضعوا لهذه الدراسة أظهرت أن عناصر متعددة من الجهاز المناعي، وليس فقط الأجسام المضادة استمرت وبفعالية كبيرة لمدة 8 أشهر وأكثر في التعرف على الفيروس والتصدي له.

وأوضح الباحثون، أن جسم الإنسان يحتفظ بذكرى الغزاة، وهو بالتالي مستعد لتنسيق هجوم مضاد وسريع في وجه الأجسام والخلايا التائية القاتلة إذا تعرض لها مرة أخرى.
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