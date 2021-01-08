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محافظات

تماثل الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر للشفاء من كورونا .. صور

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:44 م
الأنبا إيلاريون أسقف
الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر
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إبراهيم جادالله

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر، مساء اليوم الجمعة، شفاء الأنبا إيلاريون من فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتائج مسحته سلبية للمرة الثانية على التوالي.

ونشرت الصفحة الرسمية للكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر بيانا، جاء فيه: «‎نتقدم للرب شكرا وحمدا على نعمته الفائقة بتعافي وخروج أسقفنا المحبوب نيافة الحبر الجليل الأنبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر بصحة جيدة ونقدم جميعا الشكر لالهنا الصالح له المجد امين».

كان الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس، قد أصيب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وخضع للعزل الطبي منذ ما يقرب من عشرة أيام بأحد المستشفيات الخاصة شمال مدينة الغردقة حتى أعلن شفاءه.

تماثل الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر للشفاء من كورونا .. صور
تماثل الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر للشفاء من كورونا .. صور
تماثل الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر للشفاء من كورونا .. صور
تماثل الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر للشفاء من كورونا .. صور
تماثل الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر للشفاء من كورونا .. صور
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