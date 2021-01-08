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أخبار العالم

ترامب يواجه اتهامات بالتورط في جرائم كبرى والتحريض على التمرد

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:40 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
كشفت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، عن فحوى مسودة المذكرة التي تطالب بمساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أمام مجلس النواب.

وتقول المسودة المقرر تقديمها أمام مجلس النواب الأمريكي يوم الاثنين إن ترامب متورط في جرائم كبرى بتحريضه على "التمرد".

وتضمنت المسودة اتهامات لترامب بأنه شجع بشكل متعمد عبر تصريحاته على عمل مخالف للقانون بمبنى الكونجرس.

ورأى مقدمو المسودة أن ترامب سيظل تهديدا للبلاد، إذا سمح له بالبقاء في منصبه، كما اعتبرت الوثيقة أن ترامب عرض الأمن القومي الأمريكي والمؤسسات الحكومية إلى خطر كبير.

وجاء في المسودة أن ترامب "هدد سلامة النظام الديمقراطي وتدخل في انتقال سلمي للسلطة وعرض قطاعا من الحكومة للخطر وخان الأمانة بصفته رئيسا".

وبحسب الشبكة الأمريكية، قدم المذكرة النواب الديمقراطيين تيد ليو وجايمي راسكين وديفيد سيسيلين.

ويعتزم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي طرح مواد مساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يوم الاثنين المقبل، وفقا لوكالة "رويترز".

وذكرت الوكالة نقلا عن مصدرين، أن المواد التي تشكل مجموعة من الاتهامات الرسمية بسوء الإدارة، صاغها نواب ديمقراطيون هم ديفيد تشيتشيلن وتيد ليو وجايمي راسكين، وذلك بعد اقتحام أنصار ترمب لمبنى الكونجرس يوم الأربعاء.

وبحسب شبكة "ان بي سي" الأمريكية، فإن 230 نائبا على الأقل في مجلسي الشيوخ والنواب يطالبون بإقالة ترامب من منصبه قبل 20 يناير.

يأتي ذلك بعد اقتحام أنصار ترامب، الأربعاء، مبنى الكونجرس الأمريكي في واشنطن، حيث وقعت مشادات عنيفة مع الشرطة ما أسفر عن سقوط قتلى.
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