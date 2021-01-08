خاص | فقدان القدرة على الحركة.. أول رد من فيفي عبده على الخبر

تواصل «صدى البلد» مع الفنانة فيفي عبده، للإطمئنان على صحتها، بعد الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول فقدانها القدرة على السير والحركة بسبب خطأ طبي، للتأكد من صحة أو خطأ ما تردد.





وبسؤال فيفي عبده، عن حقيقة فقدانها القدرة على الحركة، أجابت في تردد: «يعني إيه فقدان القدرة على الحركة؟»، وبالتوضيح والإعادة عليها، تحفظت ورفضت الرد ولم تجب بالنفي أو التأكيد حول ما تردد.





حالة كبيرة من الجدل سادت في اللحظات الأخيرة، بعدما ترددت أخبار غير مؤكدة حول الأزمة الصحية التي تعرضت لها الفنانة فيفي عبده، ولمحت حول فقدانها القدرة على الحركة بسبب خطأ طبي نتج عنه إلتهاب في الأعصاب، أفقدتها القدرة على السير.



