3 خطوات.. الأمين العام لمجلس النواب يكشف تفاصيل جلسة الانعقاد

قال المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب ، إن الأمانة تتبع مجموعة من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بدءا من كشف حرارة الأعضاء والعاملين وتوزيع كمامات طبية بالإضافة لخطة تشغيل طوارئ معتمدة على عدد من العاملين بالتناوب .





وأوضح "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار الجمهوري بدعوة مجلس النواب للانعقاد الثلاثاء القادم الساعة 11 صباحا ، لافتا إلى أن الجلسة الأولى ستكون إجرائية مهمة خاصة أن كافة أعمال المجلس تعتمد على سلامة الإجراءات الدستورية واللائحية.





وأشار إلى أن الجلسة الإجرائية الأولى تضم 3 محاور "يؤدي الأعضاء القسم، ويجب الالتزام بنص وصيغة القسم.. ثم ينتخب رئيس المجلس.. ويعقبه انتخاب الوكلاء"، لافتا إلى هذا اليوم يكون طويلا نظرا لوجود 568 عضوا منتخبين و28 معينين .





ولفت إلى أن قاعة مجلس النواب تستوعب 610 مقاعد وأنه في حالة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ستستوعب 305 مقاعد بهذا الشأن، مشيرا إلى أن قانون مجلس النواب ينص على أن 50% من النواب فردى والآخر قائمة لذا تم التفكير في جلوس الأعضاء على قسمين داخل القاعة بالنظام الفردي سيقومون بتأدية القسم بترتيب أرقام عضويتهم .





وأوضح أنه سيتم دخول الأعضاء بنظام الفردي أولا سيتم مغادرة القاعة ورفع الجلسة وتطهيرها ثم يتم دخول بنظام القائمة ومعهم الأعضاء المعينين عن طريق تقسيم أداء القسم على مرحلتين ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا .





ونوه بأن قاعة مجلس النواب مقسمة لـ 4 أقسام واضحة وسيتم جلوس الأعضاء فى كل قسم بترتيب أرقام عضويتهم ويجد النائب فى كل مقعد اسمه ورقم عضويته ويتم اصطحابه من إدارة العلاقات العامة ب المجلس لمكان جلوسه وسيكون هناك إرشادات واضحة بهذا الشان مع إقامة خيمة كبيرة لائقة فى ساحة واسعة أمام المجلس تتسع لعدد 250 عضو فى ساحة الانتظار وتم توصيلها ب الصوت والصورة داخل ما يجرى بقاعة مجلس النواب .