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9 يناير.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك؟

السبت 09/يناير/2021 - 06:01 ص
نصيحة الأبراج
نصيحة الأبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وإليك حظك اليوم، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

هذه الأيام هى أيام برج الجدى وهذا البرج من أكثر الأبراج التى تهتم بنفسها والتى لها إرادة قوية، وفي علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 9 يناير فإن ذلك يعني أنك شديد الاعتداد بنفسك.. لديك إرادة قوية وروح قتالية، ولديك أيضا إصرار على إثبات نفسك وتأكيد ذاتك، فقط عليك أن تتحكم في عنادك وفي تركيزك على ذاتك.

نصيحة:

يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. قد تكون بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.

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