اكتشاف هيكل حيوان غريب يرجع عمره لآلاف السنين عن طريق خرائط جوجل| صور

خرائط جوجل مليئة بالمناظر الخلابة، لكن ما لا يستوعبه عقل؛ هو أنها التقطت بقايا هيكل عظمي لديناصور ميت، وهو ما نشره يوتيوبر على تطبيق الفيديوهات الشهير؛ بعد أن صادف هيكلًا عظميًا كاملًا أثناء تصفحه أداة الخرائط العالمية من Google.





تقع البقايا في جزء بعيد من القارة القطبية الجنوبية وربما تم حفظها بواسطة الجليد، ومع ذلك، فإن الادعاءات الواردة من اليوتيوبر تبدو غير معقولة، إذ يقول الشاب في مقطع سجل أكثر من 40 ألف مشاهدة منذ نشره يوم الثلاثاء الماضي، "ما أنت على وشك رؤيته هنا هو بقايا هيكل سليم وكبير جدًا لحيوان غير محدد".





وأضاف: "وبمجرد تخمين تقريبي، أعتقد أن الهيكل يبلغ طوله من 12 إلى 20 قدمًا، وهو سليم كليًا، لا أعرف ما إذا كان هذا قد ذاب الجليد من فوقه مؤخرًا بعدما تم تجميده منذ آلاف السنين، أو ما إذا كان هذا حيوان قد مات حديثًا".





ويشرع مستخدم يوتيوب في تكبير الهيكل العظمي خلال الفيديو، حيث يقول بأنه تم الإبلاغ عن وجوده من قبل أحد المشتركين في القناة، ويقترح أنه ديناصور، يمكن رؤية الأطراف الأمامية والخلفية للمخلوق وكذلك منحنى العمود الفقري والجمجمة.





ووفقًا للفيديو، تم العثور على الهيكل العظمي على بعد 50 ميلًا تقريبًا من ساحل أنتاركتيكا، وعلى الرغم من جاذبية كونه نوعًا من الوحوش الغامضة من الماضي، فقد أرجع البعض أنه حيوان آخر ميت مثل الفقمة.



