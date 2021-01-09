بجمبسوت ملفت.. شاهد سيرين عبد النور في أحدث ظهور عبر انستجرام

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، صورة جديدة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور ومقاطع الفيديوهات انستجرام.





وتألقت سيرين عبد النور بإطلالة عصرية وأنيقة، بجمبسوت جلد باللون الأسود، كما اعتمد علي مكياج صاخب و ملفت باللون الاحمر .





و سيرين عبد النور من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وقد اشتهرت في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي ليلة من الليالي عام 2004 بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.





ولدت سيرين في العبادية قرب بيروت سنة 1977 من عائلة مسيحية، ودرست في مدرسة القديس كورييه، ثم سجلت في معهد لدراسة المحاسبة، بعد تخرجها في نوفمبر 1993 بدأت العمل في مجال عروض الأزياء.





كان أول عرض أزياء تشارك فيه الفنانة سيرين عبد النور بملابس خاصة بموسم "عيد الميلاد" لعدد من مصممي الأزياء منهم زهير مراد، ظهرت في إعلان لأحد مساحيق الغسيل، والذي صور في لبنان ليعرض في السعودية، وفي عام 1994 شاركت كموديل في كليب الفنان جورج وسوف لأغنية "كلام الناس"





وآخر أعمال الفنانة سيرين مسلسل الهيبة في جزئه الثالث الذي عرض في شهر رمضان 2019 ، بطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين .