نصر: رفع سعر إسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 225 جنيهًا والتجاري إلى 450 جنيهًا

أكد حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن الزيادة الجديدة في أسعار أسطوانات البوتاجاز تأتي في إطار المراجعة الدورية التي تجريها الجهات المختصة لتكاليف الإنتاج والنقل، وبما يحقق التوازن بين الأسعار المحلية والتغيرات العالمية في تكلفة الغاز والطاقة.

وأوضح نصر فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أن سعر الأسطوانة المنزلية ارتفع من 200 إلى 225 جنيهًا، بينما زادت الأسطوانة التجارية من 400 إلى 450 جنيهًا، مؤكدًا أن القرار بدأ تطبيقه رسميًا في جميع المحافظات.

وأشار إلى أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة الإنتاج لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل التقلبات المستمرة في أسعار الطاقة عالميًا.

وأضاف رئيس الشعبة أن أسواق توزيع الغاز في المحافظات مستقرة، وأنه تم التشديد على متابعة محطات التعبئة والوكلاء لمنع أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أن وزارة البترول والغرف التجارية تتابع الموقف يوميًا لضمان توافر الأسطوانات بالأسعار الرسمية المقررة.

وشدد نصر على أن الزيادة الحالية تمثل خطوة نحو تحقيق التوازن بين الكلفة الفعلية والسعر المحلي، دون المساس بمحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن السوق يشهد انتظامًا في عمليات التوريد ولا توجد أي أزمة في المعروض.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت في وقت سابق عن تحريك أسعار البنزين والسولار ضمن المراجعة الدورية للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تقام كل ثلاثة أشهر وفقًا لتغيرات الأسعار العالمية وسعر الصرف.

وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر

السولار: 17.50 جنيهًا للتر

وأكدت الوزارة أن هذه الزيادات تعكس التغيرات العالمية في أسعار النفط وتكاليف النقل والتكرير، مع استمرار الدولة في دعم الشرائح الأكثر احتياجًا والحفاظ على توافر المنتجات البترولية في السوق المحلي دون أي نقص أو اضطراب.