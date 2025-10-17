برلمانية: الحكومة تحمي المواطن من تداعيات ارتفاع أسعار النفط عالميًا

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من الأعباء الناتجة عن رفع أسعار البنزين والسولار، حرصًا منها على تخفيف الضغط عن كاهل المواطنين، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء في ظل الارتفاع المستمر للأسعار العالمية للنفط.



و أشارت" الكسان" في تصريح لموقع صدى البلد أن الموازنة العامة تتحمل فروق التكلفة لضمان استمرار توافر الوقود دون انقطاع، مؤكدة أن الدولة على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، في إطار سعيها لتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية محدودي الدخل.



الأسعار الجديدة للبنزين والسولار





في سياق متصل، أعلنت وزارة البترول تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الموافق 17 / 10/ 2025 زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك على النحو التالي :

بنزين 95 : 21 جنيهًا للتر

بنزين 92: 19.25 جنيه للتر

بنزين 80: 17.75 جنيه للتر

السولار: 17.5 جنيه للتر

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب .