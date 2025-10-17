محافظة الإسكندرية تعلن أرقام غرف العمليات لتلقي شكاوى المواطنين

أكدت محافظة الإسكندرية على جاهزية غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة، وذلك في إطار توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

وأشارت إلى ضرورة أي تقطيع أو تجزئة للمسافات من قبل سائقي وسائل النقل، وأي زيادة في الأجرة المقررة أو مخالفة للتعريفة الرسمية، وأي ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية أو محاولات لاستغلال المواطنين.

وفيما يلي أرقام التواصل المباشر مع غرفة العمليات:

(114 - 4234131 - 4234132 - 4234133 - 4234134)

وأكدت محافظة الإسكندرية، أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات، مع استمرار حملات المتابعة والرقابة الميدانية لضمان الالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية وضبط الأسواق.