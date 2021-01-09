في صناعة السيارات.. أصغر مهندسة ميكانيكية مصرية تفوز بجائزة عالمية





المهندسة «رانيا الغباشي» هي أول وأصغر مهندسة ميكانيكية أفريقية وعربية ومصرية في جنرال موتورز تفوز بهذه الجائزة.





حصلت رانيا وهي مهندسة توطين المنتجات في جنرال موتورز على جائزة ستيڤى الفضية الرسمية للسيدات في مجال الأعمال وشهادة جائزة ستيڤى الفضية من الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها "موظفة العام 2020 - الأعمال لـ فئة صناعة السيارات".





شاركت رانيا في مسابقة عالمية مع أكثر من 1500 مرشح من 33 دولة، اختارتها لجنة تحكيم جوائز ستيڤى لسجلها الحافل.





واصفة إياها بأنها "رائدة تمكنت من تفعيل الأشياء بشكل يتجاوز العقبات المعروضة.. إن طاقتها الملهمة وتصميمها جعلتها مثال عظيم لجميع النساء".





أفاد حكام الجائزة أيضًا أن "رانيا محمد أمين الغباشي عملت بجد في دورها، لكنها سلطت الضوء أيضًا على التحديات التي تواجهها النساء على وجه الخصوص فيما يتعلق بالتنقلات الطويلة من وإلى مكان العمل"





ما ادي ذلك إلى تطبيق نظام عمل أكثر مرونة من شأنه أن يدعم دخول المزيد من النساء إلى مجال STEAM. / STEM في مصر".





جوائز ستيڤى للمرأة فى مجال الاعمال





ستيف هي مسابقة دولية أسسها أصحاب جوائز American Business Awards المرموقة، وحوائط ستيڤى تعتبر بمثابة أوسكار عالم الأعمال.





يتم النظر إلى جوائز ستيڤى باعتبارها جائزة الأعمال الأولى في العالم، حيث تم إنشاؤها في عام 2002 لتكريم وتقدير الإنجازات والمساهمات الإيجابية للمنظمات والمهنيين العاملين في جميع أنحاء العالم.





وعن الجائزة، قالت رانيا: "أنا مهندسة ميكانيكية عادية، أقرر وأختار أن أحدث تأثير عالمي ومهمتي جعل كل لحظة استثنائية من خلال اتخاذ وتنفيذ قرار آخر غير عادي، فمن يدري ما هو القادم!".

في سابقة فريدة من نوعها فازت مهندسة ميكانيكية مصرية بجائزة ستيفي للسيدات في مجال الأعمال لـ فئة صناعة السيارات.