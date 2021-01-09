ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعافي محمد هاني وعمرو السولية من فيروس كورونا

السبت 09/يناير/2021 - 06:04 ص
محمد هاني وعمرو السولية
محمد هاني وعمرو السولية
Advertisements
محمد رشاد
أعلن سامي قمصان المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم  بالنادي الأهلي، عن تعافي الثنائي محمد هاني وعمرو السولية لاعبا الفريق من فيروس كورونا.

وقال قمصان خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورت": "محمد هاني مسحته سلبية وسيعود للتدريبات هو وعمرو السولية".

وأضاف: "مفتقدون مروان محسن، وكريم نيدفيد يتبقى له بحد أقصى 3 أسابيع، وخطوة بخطوة الفريق سيزداد قوة بعودة لاعبيه".

وعن والتر بواليا، أوضح: "بداية جيدة، لاعب لديه ثقة بنفسه، صاحبه سوء توفيق وأضاع فرصة محققة لو كان سجلها كانت ستفرق معه كثيرا".

وحول مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، أتم حديثه: "مجموعة جيدة نوعا ما، مشابهة لبطولة 2019، واجهنا سيمبا من قبل، والمريخ فريق جيد أخرج أنيمبا، وهي مجموعة جيدة وإن شاء الله نحقق هدفنا ونتأهل للدور التالي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأهلي: شفاء زوجة وابنة موسيماني من كورونا وهذا موقف الثلاثي المصاب

عيب وحيد.. رضا شحاته يكشف مزايا والتر بواليا مهاجم الأهلي الجديد

موسيماني: بواليا مطالب بالتعامل مع ضغوط الأهلي وحلم التتويج بمونديال الأندية صعب

مبدئية.. الأهلي يرسل قائمة بـ30 لاعبا للمشاركة في مونديال العالم

جيرالدو على قائمة الانتظار.. الأهلي يقيد بواليا محليا

بالأسماء.. الأهلي يرسل لـ"فيفا" قائمة مبدئية للمشاركة في مونديال العالم

ترشيحاتنا

لم ترحّل للسجن| محامي ابنة نهى العمروسي يكشف مستجدات قضية فيرمونت

مؤامرة كبيرة.. أول تعليق من ترامب بعد حظره من على تويتر

بالأسود المكشوف.. شاهد فيفي عبده في أحدث ظهور لها

بعد حظره.. ترامب يستبدل شعار تويتر بعلامة كارل ماركس

معتز البطاوي: سيراميكا كليوباترا قدم مباراة جيدة أمام الأهلي رغم فارق الإمكانات.. فيديو

يعالج لاعبي الأهلى .. تفاصيل العلاج بالثعابين والفوطة النارية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بساقين قصيرتين.. زرافة قزمة تذهل الباحثين | صور

من أمام الأهرامات.. سارة نخلة تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

رسميا .. جيلي تطرح بوروي GEELY BORU 2021 .. صور