تعافي محمد هاني وعمرو السولية من فيروس كورونا

أعلن سامي قمصان المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تعافي الثنائي محمد هاني وعمرو السولية لاعبا الفريق من فيروس كورونا.





وقال قمصان خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورت": "محمد هاني مسحته سلبية وسيعود للتدريبات هو وعمرو السولية".





وأضاف: "مفتقدون مروان محسن، وكريم نيدفيد يتبقى له بحد أقصى 3 أسابيع، وخطوة بخطوة الفريق سيزداد قوة بعودة لاعبيه".





وعن والتر بواليا، أوضح: "بداية جيدة، لاعب لديه ثقة بنفسه، صاحبه سوء توفيق وأضاع فرصة محققة لو كان سجلها كانت ستفرق معه كثيرا".



