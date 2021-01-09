مواعيد المباريات المحلية والعالمية اليوم السبت 9 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت، 9 يناير 2021، عددا من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الأسبوع الـ18 في الدوري الإسباني.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد المباريات كالتالي:
الدوري المصري
مصر المقاصة × أسوان | 02:30 مساءً | أون تايم سبورتس 1
غزل المحلة × الجونة | 05:00 مساءً | أون تايم سبورتس 1
الزمالك × طلائع الجيش | 07:30 مساءً | أون تايم سبورتس 1
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
التعاون × الرائد | 02:30 مساءً | الرياضية السعودية 3
الشباب × الاتفاق | 05:00 مساءً | الرياضية السعودية 3
الاتحاد × ضمك | 07:00 مساءً | الرياضية السعودية 4
الدوري الإسباني
إشبيلية × ريال سوسييداد | 03:00 مساءً | بي إن سبورتس 1، 3
أتلتيكو مدريد × أتلتيك بيلباو | 05:15 مساءً | بي إن سبورتس 1، 3
غرناطة × برشلونة | 07:30 مساءً | بي إن سبورتس 1، 3
أوساسونا × ريال مدريد | 10:00 مساءً | بي إن سبورتس 1، 3
الدوري الإيطالي
ميلان × تورينو | 09:45 مساءً | بي إن سبورتس 4
الدوري الألماني
لايبزيج × بوروسيا دورتموند | 07:30 مساءً | بي إن سبورتس 5
الدوري الفرنسي
رين × ليون | 10:00 مساءً | بي إن سبورتس 7
موناكو × أنجيه | 10:00 مساءً | بي إن سبورتس
ديجون × مارسيليا | 10:00 مساءً | بي إن سبورتس 9
باريس سان جيرمان × ستاد بريست | 10:00 مساءً | بي إن سبورتس 6