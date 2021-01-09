مواعيد المباريات المحلية والعالمية اليوم السبت 9 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت، 9 يناير 2021، عددا من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الأسبوع الـ18 في الدوري الإسباني.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد المباريات كالتالي:

الدوري المصري

مصر المقاصة × أسوان | 02:30 مساءً | أون تايم سبورتس 1 غزل المحلة × الجونة | 05:00 مساءً | أون تايم سبورتس 1 الزمالك × طلائع الجيش | 07:30 مساءً | أون تايم سبورتس 1





دوري كأس الأمير محمد بن سلمان





التعاون × الرائد | 02:30 مساءً | الرياضية السعودية 3 الشباب × الاتفاق | 05:00 مساءً | الرياضية السعودية 3 الاتحاد × ضمك | 07:00 مساءً | الرياضية السعودية 4





الدوري الإسباني





إشبيلية × ريال سوسييداد | 03:00 مساءً | بي إن سبورتس 1، 3

أتلتيكو مدريد × أتلتيك بيلباو | 05:15 مساءً | بي إن سبورتس 1، 3

غرناطة × برشلونة | 07:30 مساءً | بي إن سبورتس 1، 3

أوساسونا × ريال مدريد | 10:00 مساءً | بي إن سبورتس 1، 3









الدوري الإيطالي





ميلان × تورينو | 09:45 مساءً | بي إن سبورتس 4





الدوري الألماني





لايبزيج × بوروسيا دورتموند | 07:30 مساءً | بي إن سبورتس 5





الدوري الفرنسي





رين × ليون | 10:00 مساءً | بي إن سبورتس 7 موناكو × أنجيه | 10:00 مساءً | بي إن سبورتس

ديجون × مارسيليا | 10:00 مساءً | بي إن سبورتس 9