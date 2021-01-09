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رياضة

مواعيد المباريات المحلية والعالمية اليوم السبت 9 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

السبت 09/يناير/2021 - 09:16 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
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إسراء أشرف
تقام اليوم السبت، 9 يناير 2021، عددا من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الأسبوع الـ18 في الدوري الإسباني.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد المباريات كالتالي:

الدوري المصري

مصر المقاصة × أسوان | 02:30 مساءً | أون تايم سبورتس 1
غزل المحلة × الجونة  | 05:00 مساءً | أون تايم سبورتس 1
الزمالك × طلائع الجيش  | 07:30 مساءً | أون تايم سبورتس 1

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

التعاون × الرائد   | 02:30 مساءً | الرياضية السعودية 3
الشباب × الاتفاق 05:00 مساءً | الرياضية السعودية 3
الاتحاد × ضمك | 07:00 مساءً |  الرياضية السعودية 4 

الدوري الإسباني

إشبيلية × ريال سوسييداد | 03:00 مساءً | بي إن سبورتس 1، 3
أتلتيكو مدريد × أتلتيك بيلباو | 05:15 مساءً | بي إن سبورتس 1، 3
غرناطة × برشلونة | 07:30 مساءً | بي إن سبورتس 1، 3
أوساسونا × ريال مدريد | 10:00 مساءً | بي إن سبورتس 1، 3


الدوري الإيطالي

ميلان × تورينو | 09:45 مساءً | بي إن سبورتس 4

الدوري الألماني

لايبزيج × بوروسيا دورتموند | 07:30 مساءً | بي إن سبورتس 5

الدوري الفرنسي

رين × ليون | 10:00 مساءً | بي إن سبورتس 7
موناكو × أنجيه 10:00 مساءً | بي إن سبورتس
ديجون × مارسيليا | 10:00 مساءً | بي إن سبورتس 9
باريس سان جيرمان × ستاد بريست | 10:00 مساءً | بي إن سبورتس 6
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