اتحاد الكرة يعلن قائمة حكام مباريات اليوم في الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن الأطقم التحكيمية لإدارة مباريات اليوم السبت في الدوري الممتاز.





جاءت الأطقم التحكيمية لإدارة مباريات اليوم السبت على النحو التالي:





يدير مباراة الزمالك وطلائع الجيش الحكم الدولى إبراهيم نور الدين ويعاونه الثنائى هانى عبد الفتاح وأحمد لطفى وحكما رابعا صلاح سلامة وحكما للفيديو وائل فرحان ومساعده محمود ناجى.





فيما يدير مباراة غزل المحلة والجونة الحكم وليد عبدالرازق ويعاونه الثنائى تامر سمير وماجد المليجي وحكما رابعا ممدوح أحمد وحكما للفيديو محمد عباس قابيل ومساعده محمود وفا.





بينما أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة مصر المقاصة واسوان الى حكم الساحة محمد سلامة ويعاونه الثنائى مصطفى حسن ووائل شعبان وحكما رابعا عمرو عبدالعاطي وحكما للفيديو محمود ناصف ومساعده أحمد جمال.