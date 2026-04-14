إصابتين لـ وسام ابو علي ونهاية موسمه مع كولومبوس الأمريك

كشف نادي كولومبوس كرو الأمريكي، تفاصيل الإصابة التي لاحقت وسام أبو علي مهاجم الفريق خلال الفترة الفترة الماضية

وقال كولومبوس كرو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”: بعد إجراء فحوصات طبية إضافية أمس، أكد نادي كولومبوس كرو إصابة المهاجم وسام أبو علي بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي وتمزق في الغضروف الهلالي في ركبته اليمنى، سيخضع أبو علي لعملية جراحية وسيغيب عن بقية موسم 2026.

تعليق وسام أبو علي

من جانبه كشف وسام أبوعلي، مهاجم نادي كولومبوس كرو الأمريكي ولاعب الأهلي السابق، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، خلال مواجهة فريقه أمام أورلاندو سيتي ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وكتب وسام ابو علي عبر حسابه علي"انستجرام" تحدٍ جديد يجب التغلب عليه – للأسف تعرضتُ لتمزق في الرباط الصليبي والغضروف أمس. لكنه مجرد تحدٍ جديد في مسيرتي، وسأعود منه أقوى بإذن الله. لقد واجهتُ العديد من الصعوبات خلال حياتي المهنية وتجاوزتها، وأؤمن أن كل ما نمر به له حكمة، وأنه مهما كانت الظروف، فهناك دائمًا من يعاني أكثر في هذا العالم.

وتابع "أود أن أغتنم هذه اللحظة لأتذكر جميع إخواني وأخواتي حول العالم، وكل الأطفال الذين يواجهون ظروفًا صعبة، والذين قد لا يُمنحون حتى خيار الحياة أو الموت. هذه هي المعاناة الحقيقية، ولذلك أعتبر ما أمرّ به مجرد عثرة بسيطة في الطريق. الله له حكمة في كل شيء.

واختتم" سأعود أقوى من قبل، وأنا متحمس لبدء رحلة العودة، وبجانبي من أحب، شكرًا لجميع زملائي في الفريق، وللطاقم الإداري والطبي على دعمهم لي في هذه الفترة الصعبة.

يذكر ان وسام أبوعلي، مهاجم نادي كولومبوس كرو الأمريكي ولاعب الأهلي السابق، تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة فريقه أمام أورلاندو سيتي ضمن منافسات الدوري الأمريكي.