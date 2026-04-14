أرنولد يؤجّل القرار بشأن مستقبله مع العراق لما بعد كأس العالم

قال جراهام أرنولد مدرب منتخب العراق إن مستقبله بعد كأس العالم لكرة القدم لم يحسم بعد، مع انتهاء عقده بعد البطولة وعدم إجراء أي محادثات رسمية حتى الآن، مؤكدا في الوقت ذاته أن فكرة الاعتزال ليست واردة في ذهنه.

وأوضح أرنولد (62 عاما)، والذي تولى قيادة العراق في مايو من العام الماضي، أنه يبقي خياراته مفتوحة، ويريد التركيز بشكل كامل على كأس العالم، حيث سيسجل العراق ظهوره الأول في البطولة منذ 40 عاما.

وقال أرنولد لوكالة الأنباء الأسترالية: "كل الاحتمالات قائمة، فعقدي ينتهي مباشرة بعد كأس العالم. كانت هناك أحاديث حول رغبتهم في استمراري، لكني لم أتلق أي عرض رسمي حتى الآن".

وأضاف: "في الواقع، لا أريد أي شيء رسمي في الوقت الحالي؛ أريد الذهاب إلى كأس العالم والاستمتاع بالتجربة، وبعد ذلك سأتخذ قراري سواء بالبقاء أو الرحيل".

وأشار أرنولد، الذي قاد منتخب بلاده أستراليا إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022 في قطر، إلى أن فكرة قيادة المنتخبات التي تعاني للوصول إلى البطولات الكبرى لا تزال تمثل دافعا كبيرا له.

وقال: "هناك بعض المنتخبات التي أنظر إليها وأقول لنفسي إنها لم تتأهل منذ فترة طويلة، وأود تكرار الإنجاز معها. من الواضح أنني أمتلك الخبرة في القارة الآسيوية، لكني لست مستعدا تماما للاعتزال بعد".

وحسم العراق تأهله إلى كأس العالم بعد فوزه على بوليفيا 2-1 في المكسيك، في نهائي الملحق العالمي المؤهل للبطولة في وقت سابق من هذا الشهر.

وأكد أرنولد أن رحلة التصفيات عززت ثقته في قدرة العراق على إحراج المنتخبات الكبرى على الساحة العالمية.

وقال: "سنخوض البطولة وليس لدينا ما نخسره، بل كل ما نكسبه، ولدينا فرصة لإحداث مفاجأة مدوية للعالم".

وأضاف في ختام حديثه: "سندخل البطولة بصفتنا الطرف الأضعف، لكننا سنكون مقاتلين. وإذا لم يمنحنا أحد فرصة للمنافسة، فيمكننا الذهاب إلى هناك وتحقيق شيء مميز".

