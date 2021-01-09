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تشريعات لتأهيل القطاع الخاص.. فخري الفقي يكشف عن خطته الاقتصادية تحت قبة البرلمان

السبت 09/يناير/2021 - 01:47 م
الدكتور فخري الفقي،
الدكتور فخري الفقي، عضو مجلس النواب
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فرح علاء الخولي
وجه الدكتور فخري الفقي، عضو مجلس النواب بالتعيين من رئيس الجمهورية، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لاختياره بهذا المنصب، ووضع ثقته في الأعضاء الـ 28 بالتعيين، لافتًا إلى أن هذه مسئولية كبيرة جدا، ولابد أن يعملوا ليل نهار لمواكبة القيادة السياسية لنهوض الدولة في أسرع وقت ممكن، وفي شكل متسق مع كل الإجراءات التي تمت من خطط تنموية.

وأضاف الدكتور فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر 2"، أن الفترة القادمة في البعد الاقتصادي ستكون فترة تكميلية لم تم بناؤه أو اتخاذه من خطوات، وسوف يتم التأكيد على ما تحقق من استقرار اقتصادي من خلال الجهود الكبيرة والمشروعات القومية، والتأكيد على صلابة الاقتصاد المصري.

وأوضح أن هناك تحديًا كبيرًا في البعد الاقتصادي، وهو العمل على الإصلاح الهيكلي وإزالة التشوهات التي يعاني منها جسم الإصلاح المصري، منوها بأن هناك معوقات كبيرة جدا ومقيدة لحركة الاقتصاد المصري لينطلق في آفاق النمو، وذلك تفاقم نوعا ما في ظل جائحة كورونا.

وأضاف أنه يسعى لتأهيل القطاع الخاص، ويقصد به المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة، وذلك بحيث أن ينمو ويزدهر، وذلك يتطلب بتشريعات تتعلق بإزالة كافة المعوقات، وخاصة التي تتعلق بالبيروقراطية وهناك إجراءات تتعلق بالإصلاح الإداري التي اتخذت بالفعل وسيتم دعمها بمزيد من القوانين التي تساعد في نشاط مزاولة الأعمال والتي تساعد في ضخ الاستثمارات في السوق المصرية سواء من المستثمرين المحليين او الاجانب.

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