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توك شو

مش وهو جعان .. استشاري نفسي توضح الأوقات المناسبة لعرض مطالب المرأة من زوجها .. فيديو

السبت 09/يناير/2021 - 03:06 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نورهان رأفت
قالت نورهان النجار ، استشاري نفسي ، إن ربة المنزل لابد وأن تتخير التوقيت المناسب لـ طلب مستلزمات البيت من زوجها، حتى لا تقوم بـ الضغط عليه في التوقيت الخاطئ .

ولفتت النجار ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "حلو الكلام" ، المذاع على فضائية "صدى البلد" ، إلى أنه لا يجب أن يكون استقبال الزوج ، بمثابة حصيلة طلبات مستمرة .

وأوضحت أنه لا يجب إبداء اي طلب ، في حالة الجوع ، من الزوج ، مما يسبب حالة من التوتر والقلق ، إلى جانب وقت الزعل والنوم .

ونوهت أنه يجب وأن يكون هناك أسلوب هاديء الطلب ، من خلال تجنب عدم طلب جميع المستلزمات ، في أن واحد .
 
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