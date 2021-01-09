مش وهو جعان .. استشاري نفسي توضح الأوقات المناسبة لعرض مطالب المرأة من زوجها .. فيديو

قالت نورهان النجار ، استشاري نفسي ، إن ربة المنزل لابد وأن تتخير التوقيت المناسب لـ طلب مستلزمات البيت من زوجها، حتى لا تقوم بـ الضغط عليه في التوقيت الخاطئ .





ولفتت النجار ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "حلو الكلام" ، المذاع على فضائية "صدى البلد" ، إلى أنه لا يجب أن يكون استقبال الزوج ، بمثابة حصيلة طلبات مستمرة .





وأوضحت أنه لا يجب إبداء اي طلب ، في حالة الجوع ، من الزوج ، مما يسبب حالة من التوتر والقلق ، إلى جانب وقت الزعل والنوم .





ونوهت أنه يجب وأن يكون هناك أسلوب هاديء الطلب ، من خلال تجنب عدم طلب جميع المستلزمات ، في أن واحد .