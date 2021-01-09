إصابة شخص.. تصادم 5 سيارات على طريق المنصورة جمصة

وقع حادث تصادم بين ٥ سيارات علي طريق ( علي طريق ( المنصورة - جمصة ) واسفر الحادث عن اصابة شخص وتلف عدد من السيارات نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد احد السائقين واصطدامه بالمواجهة مع سيارة اخري وتصادم باقي السيارات بها من الخلف علي التوالي.





ورد اخطار لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصاب على طريق ( المنصورة / جمصة) أمام قرية " الروضة " دائرة المركز .





بانتقال ضباط المباحث وبالفحص تبين أن أطراف الحادث كل من السيارة رقم ( د أ ب ١٢٤٣ بيك أب) قيادة المدعو أحمد النجدى حسين، ٢٧ سنة ،سائق، ومقيم قرية " أويش الحجر دائرة مركز المنصورة ، باتجاه جمصة ، والسيارة رقم (د ر س ٣٨٦٩ نقل / مقطورة رن ٨٦٣ ) قيادة المدعو السيد عبد المنعم إسماعيل، ٤٠ سنة ،سائق ، ومخيم بندر السنبلاوين ،باتجاه المنصورة ، والسيارةة رقم (ص ف ب ٢١٥ بيك أب ) قيادة المدعو / أحمد رضا عبدالله غائم ، ٢٢ سنة سائق، ومقيم منطقة " دمياط الجديدة" باتجاه المنصورة ، والسيارة رقم (ص ر ١٨٧٩ ميكروباص ) قيادة المدعو ياسر صابر عبدالكريم رمضان ، ٣٩ سنة ،سائق ، ومقيم قرية " الهوارة" دائرة مركز الفيوم ، باتجاه المنصورة ، و السيارة رقم ( د ف ع ٥٢٦٤ نقل / مقطورة دم ر ٨١٣٤) قيادة المدعو عماد رياض ابراهيم ، ٣٥ سنة ،سائق ، ومقيم قرية " كوم النور دائرة مركز ميت غمر باتجاه المنصورة .





تبينن أن سبب الحادث ، اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى واصطدامه بالسيارة الثانية بالمواجهة واصطدام بقى السيارات بالسيارة الثانية من الخلف على التوالي ونجم عن ذلك اصابة قائد السيارة الأولى بكدمات متفرقة بالجسم ، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولى ،

بسؤال قائدو السيارات .. أيدوا مضمون الفحص ، لم يوثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق .