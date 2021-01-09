وقف البناء بدون ترخيص بالحيز العمرانى ورفع 170 طن قمامة فى الواسطي





قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى "برئاسة المحاسب محمد بكري" بالعديد من الجهود و متابعة التزام أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بقرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية لمساعدة الدولة على تحقيق الإنضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة حيث تم المتابعة وسط استجابة تامة بالقرار.





كما أشار التقرير إلى قيام الوحدة بتكثيف الجهود فى ملف النظافة للحفاظ على المستوى الحضاري للمدينة تماشيا مع أعمال التنمية الجاري فى مختلف القطاعات ، حيث تم الدفع بفرق مجمعة من عمال النظافة ومعدات الحركة الميكانيكية من سيارات نصف نقل ولوادر للقضاء على تجمعات القمامة والتي تمكنت من رفع 170 طنا من القمامة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة وتفريغ الحاويات والجمع من المنازل ومحيط الكنائس والأديرة والجمع من منازل قرى مجلس قروي الميمون وقمن العروس وإطواب وإنفسط علاوة على رفع نواتج تمهيد الطرق الترابية والشوارع الرئيسية بالقرى، إضافة إلى متابعة رصف طريق إدريجة، وإنشاء بيارات تجفيف المياه الجوفية الميمون وإنفسط وونا القس، ويني جدير.





كما تضمن التقرير القيام بتنفيذ وقف التعديات في المهد على الأراضي الزراعية والإزالة لحالة تعد على مساحة أرض زراعية بزمام قرية الميمون، كما تم وقف البناء بدون ترخيص لحالة داخل الحيز العمراني بالمدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة حفاظًا على الرقعة الزراعية، وجاري مراجعة تراخيص المباني تحت الإنشاء لضبط التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.







