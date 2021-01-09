وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان داخل المستشفى

بعد تعرضه الى ازمة صحية شديدة.





وقالت ايمان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك :""البقاء لله.. توفى الآن آخى محمد سيد زيان، الله يرحمك يا محمد ويمتعك بوجه الكريم وبجنات الفردوس الأعلى ويجمعك بأمى وأبى فى الجنة يا حبيبى، أسألكم الدعاء لشقيقى محمد".





وكانت أعلنت إيمان عن مرضه وانه تعرض الى نزيف في المخ، أدخله في غيبوبة، وأحتجز على أثره بالعناية المركزة في أحد المستشفيات.



