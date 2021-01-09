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ديني

فعلها عثمان بن عفان.. الإفتاء: يجوز حرق أوراق المصاحف المتهالكة

السبت 09/يناير/2021 - 06:25 م
أمين الفتوى: يجوز
أمين الفتوى: يجوز حرق أوراق المصحف القديمم المتهالكة
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محمود ضاحي
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه  بعدما جمع المصحف وحد كل المصاحف فى  المصحف العثماني المعروف الآن ، وكتبه ثم وزع منه نسخا على الأمصار، والمصاحف التي كان فيها أوراق متهالكة كان يجمعها ثم يحرقها.

وأضاف أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية "الحياة" أن العلماء أخذوا من تصرف عثمان بن عفان حرق المصحف القديم وهو إما أن يحرق أو يدفن في مكان حتى لا  يدوس عليه أحد.

حكم حرق المصاحف القديمة والممزقة؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور محمد نجيب عوضين، استاذ الفقة المقارن بجامعة القاهرة، خلال لقائه ببرنامج السائل والفقية المذاع عبر موجات إذاعة القران الكريم.

وأوضح قائلًا: أحيانا يكون هناك مصحف تكون أوراقه قد تقطعت أو تمزقت، فالقرآن الكريم مكرم ولا يصح رميه مع الورق الزائد فى المنزل، وقد ذكر الفقهاء أن من باب التكريم وحفظ القرآن الكريم من الإمتهان أن يقوم بحرق هذه النماذج التى أصابها تلف فى الأوراق وغير ذلك وهذا أولى ثم بعد حرفها يدفنها أما أن أقوم بحرق مصحف لا شئ فيها و أوراقه سليمة فهذا نوع من الإيذاء يخرج الإنسان الى المعصية الشديدة.


هل يجوز حرق أوراق المصحف الممزقة

قال الدكتور محمد سيد سلطان، أستاذ بجامعة الأزهر، إن الإمام أحمد إبن حنبل رضى الله عنه سئل عن حكم حرق المصحف فقال إنه يجوز لأن سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه أحرق جميع المصاحف بعد أن كتب المصحف العثماني فقال يجب عليه أن يحرقها والرماد يوضع فى ماء البحر أو النهر أو يحفر له حفرة فى أرض طاهرة ويدفن الرماد فى مكان طاهر.

وأضاف "سلطان" ، فى إجابته عن سؤال ( هل يجوز حرق أوراق المصحف الممزقة؟)،أن المصحف الصالح للقراءة لا يحرق لحرمته، فإذا صار خَلِقًا غير صالح للقراءة فيه، فإنه يجوز حرقه صيانةً له عند جمهور العلماء.

وأشار إلى أنه إذا تعرض المصحف لبعض التلف والتمزق ، وكان بالإمكان إصلاحه وتجليده فهو أفضل وأحسن ، ومن أعمال البر التي يؤجر عليها الإنسان.
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