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رياضة

القائم ينقذ طلائع الجيش من هدف ثان للزمالك

السبت 09/يناير/2021 - 07:55 م
امام عاشور
امام عاشور
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يسري غازى
أهدر إمام عاشور فرصة تسجيل ثاني أهداف فريق الزمالك فى مرمى  طلائع الجيش بالدقيقة 22 وأنقذت العارضة الطلائع من تعزيز النتيجة فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الجيش بالسويس، بالجولة السادسة للدوري المصري الممتاز.

بدأ اللقاء بمحاولات من جانب لاعبو الفريقين للسيطرة على متوسط الميدان ومرر فى الدقيقة الثالثة امام عاشور كرة طولية الى شيكابالا تمر الى رمية تماس وأرسل فى الدقيقة السابعة محمود الونش كرة طولية ينجح محمد بسام حارس طلائع الجيش قبل ان تصل للاعب الزمالك أحمد فتوح.

ونجح فى الدقيقة الثامنة أحمد فتوح لاعب الزمالك فى ابعاد الكرة من أمام عمرو جمال مهاجم الجيش وتخرج الى رمية تماس وراوغ فى الدقيقة 10 أحمد سيد زيزو مدافع الجيش وسدد الكرة داخل منطقة الجزاء تصطدم بأقدام مدافع المنافس.

وأرسل زيزو كرة فى الدقيقة 11 داخل منطقة الجزاء تمر من أمام المدافعين ويفشل يوسف أوباما فى اللحاق بالكرة وتضيع فرصة تسجيل هدف أول للفارس الأبيض.  

ومرر فى الدقيقة 17 حازم امام كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سدد يوسف اوباما الكرة برأسه قوية تسكن شباك محمد بسام حارس الطلائع ويسجل الهدف الأول للزمالك.

جرت محاولات بعد تسجيل الزمالك الهدف الأول من جانب لاعبو طلائع الجيش لإدراك التعادل ونجح محمد أبوجبل فى إبعاد إحدى الكرات فى الدقيقة 20 الى خارج منطقة الجزاء وسدد إمام عاشور كرة ماكرة تصطدم بالقائم ويهدر ثاني أهداف الزمالك فى الدقيقة 22.

 
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