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رفعت فياض: أبحاث الطلاب العام الماضي كانت تجربة "فاشلة"

السبت 09/يناير/2021 - 10:58 م
رفعت فياض
رفعت فياض
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ندى رأفت
قال الكاتب رفعت فياض، المتخصص فى مجال التعليم، إنه لا يوجد أي مسئول يكشف ما سيحدث الأسبوع المقبل، ففى 15 مارس الماضي، تم إيقاف الدراسة بسبب كورونا، واستمرينا حتى نهاية العام الدراسي، ولجأنا إلى الأبحاث، وكانت تجربة "فاشلة"، لذلك وزارة التربية والتعليم بدأت الاهتمام بإعداد المنصات، ومحطات التليفزيون لشرح المقررات بالنسبة للطلاب، أما فيما يتعلق بالجامعات، فالبنية التحتية للمنصات غير جاهزة، والأمر ليس سهلا للدراسة الجامعية.

وأضاف فياض خلال مداخلة مع خيرى رمضان وكريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، ، أن الدولة قررت مؤقتا، وقف الدراسة حضوريا، واستكمالها بنظام الفيديو والمنصات، وتأجيل الامتحانات لما بعد 20 فبراير، فالمؤشرات هي أن يكون إجمالي الإصابات فى الولايات المتحدة 290 ألف إصابة يوميا، وتقارير طبية، تقول إن ذروة الموجة الثانية، ستستمر لمارس المقبل، فتحديد عودة الطلاب للدراسة "سابق لأوانه"، فنحن فى وباء عالمي.

وتابع  المتخصص فى مجال التعليم، أن الواقع سيفرض علينا عودة الدراسة أو عدم عودتها، ولكن ماذا لم لو يحدث انخفاض أعداد الإصابات؟، وعلينا الاستعداد لكافة السيناريوهات، سواء بعودة الدراسة أو بإستمرار التعليم عن بعد، وربما يتم تأجيل امتحانات النصف الأول، إلى نهاية العام الدراسي، أما الجامعات، فإن الامتحانات الإلكترونية فيها ستكون صعبة.
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