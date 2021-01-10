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رياضة

الرابطة الأبرز .. اتحاد الكرة يجتمع بأندية القسم الثاني

الأحد 10/يناير/2021 - 08:03 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازى
تعقد اليوم الأحد اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، اجتماعا مع مسؤلى أندية القسم الثاني بمقر الاتحاد فى الجزيرة.

وأرسلت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد خطابا إلى أندية القسم الثاني من أجل إرسال مندوب عنها لحضور الاجتماع المزمع انعقاده اليوم الأحد.

ومن المقرر أن تناقش الجبلاية خلال الاجتماع مع مندوبى الأندية أزمات القسم الثاني التى يمرون بها وعلى رأسها أزمة إصابة العديد من اللاعبين فى أندية المظاليم بفيروس كورونا وكيفية توجيه سبل الدعم من النواحى المالية والطبية لمواجهة تفشي الوباء فى دورى المظاليم.

كما ستتم مناقشة مقترح إنشاء رابطة أندية القسم الثاني على غرار الدورى الممتاز من أجل إدارة المسابقة المحلية والاستفادة من العائد المادى لأندية المظاليم.

يذكر أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة السابقة برئاسة مازن مرزوق أعلنت قبل انطلاق الموسم، أنه لن يتم تأجيل أي مباراة في الموسم الجديد بسبب حالات كورونا إلا إذا وصل عدد حالات الإصابات إلى 16 لاعبًا، مؤكدة على أنه سيتم تغريم النادي الذي يصل إلى هذا العدد من الإصابات لاعتباره إهمالا طبيا.

وشددت لجنة المسابقات، على أنه لن يتم بدء أي مباراة في الدوري بدون سيارة إسعاف، وحال عدم وجودها، سيلغي الحكم المباراة واعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوما.
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