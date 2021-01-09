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برلمان

نائب الشيوخ عن برلمان 2021: انتصار كبير لحقوق المرأة السياسية

السبت 09/يناير/2021 - 11:59 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب محمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ، أن وصول أكثر من 162 سيدة للبرلمان في مصر، خلال انتخابات برلمان 2021، يؤكد انتصار الرئيس السيسي للمراة وحقوقها، ويعتبر تتويجًا لجهود المرأة لنيل حقوقها والحصول على تمثيل عادل في مجلس النواب.

وأضاف في بيان له اليوم، على أن دعم القيادة السياسية للمرأة لم يعد أقوالا كما كان في السابق ولكنه أفعال على أرض الواقع، بالاضافة الى قيام الرئيس السيسي بتخصيص نصف نسبة المعينين في مجلس النواب ليكونوا من النساء.

ولفت رشاد، إلى أن الرئيس السيسي ينتصر للمراة وحقوقها. وفي عهده استطاعت أن تحوذ مكاسب سياسية وبرلمانية وتشريعية غير مسبوقة في مقدمتها زيادة عدد مقاعد المرأة في البرلمان إلى نحو 162 مقعدًا في برلمان 2021 بالمقارنة بنحو 7 مقاعد فقط في برلمان 2010. 

وقال إن الانتصار للمرأة يعني الانتصار لكافة الشرائح في المجتمع وتعزيز المساواة والعدالة. كما أن تمكين المرأة توجه وطني وعالمي.

وقال عثمان أن برلمان 2021 برلمان تاريخي بمعنى الكلمة ولأول مرة سيدة تتولى رئاسة أول جلسة تشريعية فيه وهى السيدة فريدة الشوباشي.

وأشار إلى أن انتخابات مجلس النواب الماضية، كانت الأكثر شفافية ونزاهة طوال السنوات الماضية متوقعا حياة نيابية زاخرة، وسنوات من الجهد في حب الوطن ومساندة قيادته السياسية وقضاياه المتفجرة.
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