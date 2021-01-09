ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشوط الأول.. مانشستر يونايتد يتقدم 1-0 على واتفورد بكأس الاتحاد الإنجليزي

السبت 09/يناير/2021 - 10:55 م
صدى البلد
Advertisements
مجدي سلامة
تقدم فريق مانشستر يونايتد على واتفورد بهدف نظيف ، في الشوط الأول ، في المباراة التي تقام بينهما ، على ملعب أولد ترافورد ، في إطار الدور الثالث من كأس الإتحاد الإنجليزي .

وجاء هدف الشوط الاول في الدقيقة 5 عن طريق ماكتومناي .

وبدء مان يونايتد بتشكيل مكون من :.

حراسة المرمى: دين هندرسون

الدفاع: أليكس تيلليس - إريك بايلي – أكسيل توانزيبي – براندون ويليامز

الوسط: خوان ماتا – فان دي بيك – سكوت ماكتوميناي

الهجوم: ماسون جرينوود – دانييل جيمس - جيسي لينجارد

وعلى مقاعد البدلاء: دي خيا – نيمانيا ماتيتش – إيجالو – فريد – برونو فيرنانديز – أنتوني مارسيال – هاري ماجواير – وان بيساكا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إعلان تشكيل مانشستر يونايتد ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

ماتا يقود تشكيل مانشستر يونايتد.. وبوجبا وكافاني «دكة» في مواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

الشوط الأول.. لايبزيج يتقدم على مانشستر يونايتد 2- صفر في دوري أبطال أوروبا

لايبزيج يتأهل لدور الـ 16 من دوري الأبطال بانتصار على مانشستر يونايتد.. والشياطين الحمر يودعون المسابقة

الدوري الإنجليزي .. مانشستر يونايتد يتقدم على ليدز برباعية في شوط أول مجنون

ترشيحاتنا

تريند الفن.. باسم سمرة يرد على رحاب الجمل فى "لف الحشيش" ونقابة الممثلين تحيله للتحقيق

الصحة العالمية: كورونا لا ينتقل عبر موجات الراديو وشبكات المحمول

من الحمى إلى الدوخة.. دراسة تكشف ترتيب أعراض فيروس كورونا

بمباركة موسيماني.. صلاح محسن يعلن موقفه من العودة لسموحة في الانتقالات الشتوية

فتوح أحمد يكشف التطورات الصحية للفنان هادي الجيار .. فيديو

بعد تأجيل محاكمته.. أحمد بسام زكي يواجه السجن المشدد 7 سنوات بتهمة هتك عرض 3 فتيات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة : 3 علامات أثناء النوم تشير للإصابة بالسكري

أستاذ جراحات يحذر من تناول أدوية السمنة دون الرجوع للطبيب

هل تناول البيض والدجاج يصيب بأنفلونزا الطيور