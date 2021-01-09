الشوط الأول.. مانشستر يونايتد يتقدم 1-0 على واتفورد بكأس الاتحاد الإنجليزي





وجاء هدف الشوط الاول في الدقيقة 5 عن طريق ماكتومناي .





وبدء مان يونايتد بتشكيل مكون من :.





حراسة المرمى: دين هندرسون الدفاع: أليكس تيلليس - إريك بايلي – أكسيل توانزيبي – براندون ويليامز الوسط: خوان ماتا – فان دي بيك – سكوت ماكتوميناي الهجوم: ماسون جرينوود – دانييل جيمس - جيسي لينجارد وعلى مقاعد البدلاء: دي خيا – نيمانيا ماتيتش – إيجالو – فريد – برونو فيرنانديز – أنتوني مارسيال – هاري ماجواير – وان بيساكا.

تقدم فريق مانشستر يونايتد على واتفورد بهدف نظيف ، في الشوط الأول ، في المباراة التي تقام بينهما ، على ملعب أولد ترافورد ، في إطار الدور الثالث من كأس الإتحاد الإنجليزي .