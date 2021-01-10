يتكاسل عن إلقاء المخلفات| سيارة حديثة صاحبها يحولها إلى صندوق قمامة.. صور

بعض الأشخاص لديهم عادة الإحتفاظ بالنفايات في حقيبة بجانبهم أو في مكان قريب منهم حتى يعثروا على صندوق للمهملات و يقوموا بإلقاء المخلفات به، ولكن أن تكون السيارة عبارة عن صندوق للنفايات، قد يكون تفكير أكثر غرابة.





حسب ما ورد في صحيفة" ميرور"البريطانية، فإن أحد الشباب قام بتخزين النفايات في سيارته لحين الوصول إلى أقرب صندوق للمهملات ولكن يبدو انه تكاسل عن تفريغ السيارة من البواقي الطعام و النفايات التي كان يجمعها في السيارة .





أصبحت السيارة عبارة عن صندوق قمامة متحرك، أخفت النفايات معالم السيارة، حتى امتلأت بالأكياس و مخلفات الطعام في كل مكان وأخفت الكراسي التي يجب أن تكون مكانا لجلوس أشخاص في السيارة.





اللافت في الأمر، هو رفض شركات النظافة استقبال تلك السيارة بسبب الرائحة البشعة التي تفوح منها نتيجة تراكم بقايا الطعام بداخلها لشهور وعدم تنظيفها لمدة طويلة.