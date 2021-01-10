ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

يتكاسل عن إلقاء المخلفات| سيارة حديثة صاحبها يحولها إلى صندوق قمامة.. صور

الأحد 10/يناير/2021 - 03:37 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
بعض الأشخاص لديهم عادة الإحتفاظ بالنفايات في حقيبة بجانبهم أو في مكان قريب منهم حتى يعثروا على صندوق للمهملات و يقوموا بإلقاء المخلفات به، ولكن أن تكون السيارة عبارة عن صندوق للنفايات، قد يكون تفكير أكثر غرابة. 

حسب ما ورد في صحيفة" ميرور"البريطانية، فإن أحد الشباب قام بتخزين النفايات في سيارته لحين الوصول إلى أقرب صندوق للمهملات ولكن يبدو انه تكاسل عن تفريغ السيارة من البواقي الطعام و النفايات التي كان يجمعها في السيارة . 

أصبحت السيارة عبارة عن صندوق قمامة متحرك، أخفت النفايات معالم السيارة، حتى امتلأت بالأكياس و مخلفات الطعام في كل مكان وأخفت الكراسي التي يجب أن تكون مكانا لجلوس أشخاص في السيارة. 

اللافت في الأمر، هو رفض شركات النظافة استقبال تلك السيارة بسبب الرائحة البشعة التي تفوح منها نتيجة تراكم بقايا الطعام بداخلها لشهور وعدم تنظيفها لمدة طويلة. 
يتكاسل عن إلقاء المخلفات| سيارة حديثة صاحبها يحولها إلى صندوق قمامة.. صور
يتكاسل عن إلقاء المخلفات| سيارة حديثة صاحبها يحولها إلى صندوق قمامة.. صور
يتكاسل عن إلقاء المخلفات| سيارة حديثة صاحبها يحولها إلى صندوق قمامة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اكتشاف أعظم وادي في الكون على كوكب المريخ | صور

اكتشاف مذهل.. عالم يلتقط رقصة القمر الكونية في الفضاء خلال ثوان | فيديو

بعد هجوم زوجة تامر حسني عليها.. أجرأ إطلالات زينة تكشف عن أنوثتها