مصطفى وزيري: حزنت عندما رقاني وزير الأثار ونقلني من الأقصر إلى القاهرة

كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أنه بعد أحداث يناير تعطلت عملية البحث والتنقيب عن الأثار بسبب عدم وجود نفقات لمواصلة عمليات الحفر، لافتا إلى أنه لم يتم استكمال تلك الأعمال الا بعد تولى الدكتور خالد العناني وزير الأثار للأقصر عام 2016.





وأضاف "وزيري" خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "ten"، أنه وقت زيارة وزير الأثار للأقصر ولم يكن وزير الأثار يعرفه تقدم قائلا: "سيادة الوزير لو فيه فلوس هطلعلك مقبرة كل 3 شهور، لافتا إلى وزير الأثار وافق على ما طلبه ووفر له الأموال وعملت البعثة حتى توصلت إلى مقبرة، وخلال عملية التنظيف للإعلان عن الكشف تم اكتشاف مقبرة ثانية.





وتابع أنه بعد تكرار الإكتشافات الأثرية طلب منه الدكتور خالد العناني أن ينتقل إلى القاهرة قائلا: "بعد 3 اكتشاف الدكتور خالد العناني قالي تعالي بقى دا احنا عايزينك هتفدنا كتير في القاهر، مشيرا إلى أن خبر ترقيته ونقله للقاهرة كان خبر سيئا لانه ظن أنه سيمنعه عن مواصله عمله الحفري الذي يحبه إلا أنه طلب من وزير الأثار أن يكون في منصب متعلق بمهام عمله.