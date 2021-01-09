ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

السبت 09/يناير/2021 - 11:59 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضي
سقط ريال مدريد فخ التعادل السلبي، أمام أوساسونا، مساء السبت، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الـ15 من الليجا.

ولم يستطع لاعبو ريال مدريد خطف هدف التقدم في النصف الأول من المواجهة، ولم يشكل الميرنيجي خطورة على مرمى صاحب الأرض.

وفشل الريال في تسديد أي كرة على مرمى خصمه في الشوط الأول من المباراة.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الملكي في الشوط الثاني خطف هدف الفوز، وأشرك زين الدين زيدان، لاعب الوسط فالفيردي وإيسكو وأيضا المهاجم ماريانو دياز من أجل تنشيط الهجوم.

ورغم التبديلات فشل الملكي في تحقيق الفوز واكتفى بالخروج بنقطة من ملعب أوساسونا.

يذكر أن الريال سجل هدفين خلال المباراة لكنهما ألغيا بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو "فار".

وفشل ريال مدريد في الارتقاء ولو مؤقتا بصدارة الليجا، ورفع الميرينجي رصيده إلى النقطة 37، خلف المتصدر أتليتكو مدريد صاحب الصدارة بـ38 نقطة.

ولعب ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلاند ميندي – سيرجيو راموس – رفائيل فاران – لوكاس فاسكيز

خط الوسط: كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش

خط الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيما - أسينسيو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني

ريال مدريد يتأخر أمام ألافيس 1-صفر في الدوري الإسباني

ألافيش ينتصر على ريال مدريد 2-1 في الليجا

ريال مدريد يفوز على بيلباو 3-1 في الليجا

قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني

هازارد يقود ريال مدريد أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: كورونا لا ينتقل عبر موجات الراديو وشبكات المحمول

السودان يهدد بالانسحاب مجددا من اجتماعات سد النهضة

قرار الشطب في يدي| أشرف زكي يوجه رسالة نارية لـ رحاب الجمل وباسم سمرة

فيديو جراف.. تفاصيل سقوط الطائرة الإندونيسية في البحر

وفاة نائب رئيس المحكمة الدستورية

مش هيتجوزك .. اشتعال الخلاف بين بسمة بوسيل زوجة تامر حسني وزينة .. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الانتقال كلمة السر .. ما سبب ظهور سلالة كورونا الجديدة ؟

نوع من البقوليات مفيد لمرضى الكوليسترول .. تعرف عليه

دراسة : 3 علامات أثناء النوم تشير للإصابة بالسكري