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رياضة

دوفنياك.. قائد كرواتيا يتدرب كأنه لا يتعب

الأحد 10/يناير/2021 - 02:05 ص
صدى البلد
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محمد سمير
تعتبر كرة اليد في كرواتيا اللعبة الشعبية الثانية بعد كرة القدم لاسيما بعد صعود المنتخب الكرواتي إلى نهائي أوروبا  ٢٠٢٠ أمام أسبانيا التي فازت باللقب وذلك في مفاجأة لجميع أوساط اللعبة بعد خروج الدانمارك بطل العالم والنرويج الوصيف وألمانيا صاحبة التاريخ من دور الـ 8 .

وألقى موقع الاتحاد الدولي لكرة اليد الضوء على منتخب كرواتيا صاحب المفاجآت وخاصة نجمه البارز " دوماجيو دوفنياك " المحترف بنادي كيل الألماني الذي توج بلقب بطل دوري أبطال أوروبا منذ عدة أيام بعد فوزه علي برشلونة في النهائي .

وقال موقع الاتحاد الدولي أن دوفنياك الملقب بـ " الدولي " في كرواتيا لم يكن لديه وقت للراحة.

فبعد أيام قليلة لنهائي أبطال أوروبا واصل دوفنياك التدريب وكأنه لا يتعب مطلقا وارتدي قميص المنتخب الكرواتي واستمر في التدريب مع زملائه.

الطريف أن معظم لاعبي كرواتيا بقيادة دوفنياك محترفون في برشلونة وكيل وسان جيرمان أطراف المربع الذهبي لأبطال أوروبا التي انتهت منافساتها منذ عشرة أيام وبعدها بعدة أيام قليلة فازت كرواتيا على أسبانيا الثلاثاء الماضي في ودية دولية استعدادا لمونديال مصر .


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