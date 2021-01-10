أشرف زكي: ما حدث بين باسم سمرة ورحاب الجمل يسيء لمصر.. فيديو

قال الدكتور أشرف ذكى، نقيب المهن التمثيلية ، إن ما تم تداوله بين الفنان باسم سمرة ورحاب الجمل غير مقبول تماما فى الوسط الفنى وتشويه لصورة وسمعة مصر المشرفة .





وأوضح أشرف زكى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، أنه تم منع الثنائى من مزاولة المهنة وسيكون هناك تحقيق فى النقابة خلال ال 48 ساعة القادمة وسنقوم بتفريغ الكاميرات ومعرفة حقيقة ما حدث، متابعا أنه لا يجوز أن يحدث مثل هذه المناوشات على الملآ لأن هذا يخل بسمعة مصر.





كما كشف أشرف زكى ، عن الحالة الصحية للفنان هادى الجيار قائلا إن حالته فى استقرار داعيا الله بأن يكمل شفاؤه على خير .





وكانت رحاب الجمل، قالت في تدوينة عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر إن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحك برضو تعتبره حق مكتسب".





وتابعت: "لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وإنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام.. دي ماتتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لأن ده قلة أدب وقلة مهنية، والمرة دي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هاربيك".





وأضافت في تدوينة أخرى: "كل الشكر والتقدير لنقابتي نقابة المهن التمثيلية.. شكرا دكتور أشرف زكي لاهتمامك ولحرصك على مصلحة الفن والفنانين.. ولعمل اللازم والتحقيق في واقعة أمس من مشادة وإساءة زميل لي ولزملائي..وأنا أثق في نقابتي أنها ستتخذ اللازم وتحويل الموضوع للتحقيق".





وأكدت رحاب الجمل، في تصريحات لها، أن باسم سمرة هو المقصود باتهامها، ويجمعهما الفيلم بالنجوم: نضال الشافعي، سهر الصايغ، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، عمر كمال، عفاف شعيب وغيرهم.