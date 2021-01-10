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محافظات

لمبات ليد زرقاء لتجميل شوارع مرسى مطروح.. صور

الأحد 10/يناير/2021 - 07:12 ص
لمبات ليد زرقاء لتجميل
لمبات ليد زرقاء لتجميل شوارع مرسى مطروح
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ايمن محمود
تشهد مدينة مرسى مطروح اعمال تجميل شوارع مدينة مرسى مطروح  بتركيب لمبات ليد زرقاء  لاظهار المدينة بالشكل اللائق امام المواطنين  وزوار المحافظة.

قام مركز و مدينة مرسي مطروح  برئاسة رضا جاب الله رئيس مدينة  مرسى مطروح باستكمال تركيب انارة لمبات لد الزينه باللون الأزرق علي الأعمدة بشارع الجلاء .

كما تم مراجعة وصيانة كشافات الانارة بالكيلو ٣ لتوفير الانارة بالمنطقة يمين الطريق الدولي الساحلي مطروح الاسكندرية تحت اشراف المهندس كامل رزق مدير الكهرباء والانارة بمدينة مرسي مطروح.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لتوفير الخدمات للمواطنين خاصة في مجال الانارة بالشوارع الرئيسية والفرعية.


من ناحية اخرى شن مركز ومدينة مرسي مطروح برئاسة  رضا جاب الله رئيس المدينة بالتعاون مع شرطة المرافق حملة لايقاف أعمال بناء بدون ترخيص بعدد 4 عقارات  بمناطق الكيلو 2 وخلف سنترال الكيلو 5 وعلم الروم.


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